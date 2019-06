Detalii cutremurătoare despre cazul Sorinei. Cu ce se ocupă tatăl adoptiv al acesteia. Un junralist a dat cărțile pe față. Update

Narcis Daju, un jurnalist din Gorj, face o dezvăluire cutremurătoare despre tăticul adoptiv al Sorinei, fetița din Baia de Aramă care a fost luată cu forța de autorități de lângă familia care a crescut-o.





UPDATE: Jurnalista Sorina Matei susține că după ce a postat dezvăluirile despre tatăl adoptiv al fetiței din Baia de Aramă acesta a blocată pe rețeaua social LinkedIn „Fix după ce am postat, SĂCĂRIN GABRIEL m-a blocat pe contul LinkedIn (mulțumesc doamnei care m-a atenționat). Cursa nebună anticronometru. Numai ca io salvez băiete. Nu știu de ce am un sentiment foarte tâmpit că practic asist la ceva absolut înfiorator, întamplându-se în tăcere, in direct, cu participarea întregului sistem judiciar și de putere din România. Dacă voi nu vedeți nimic nimic aici, I rest my case. Trăim cu toții și facem umbra pământului degeaba în țara asta.

Știrea inițială

Știți unde lucrează „tăticul” care stătea ieri pitulat la Baia de Aramă, într-o mașina prin ale cărei geamuri negre privea areactiv cum era târată pe jos Sorina, de duamna prim-procuror, si adusă la el ca un colet pe care plătise 30.000 USD?

La compania ROCHE. Cu ce se ocupă compania ROCHE, printre altele?

Cu transplanturi de organe. Cum se zice la România? În regie proprie???

P.S. Dacă, legal, etapele premergătoare adopției fuseseră parcurse și Sorina era pregatită psihologic de transferul la noii „părinți”, dacă în zona erau forțe de ordine ca la capturarea lui Bin Laden, de ce dracului nu s-au dat jos „părinții” din mașina cu geamuri negre în care au stat pitulați, așteptând să le fie servită micuța, și de ce n-au preluat-o omenește, ca niste părinți cu doi copii care își doresc un al treilea ca sa-l crească, si nu pentru piese de schimb???

La rândul ei, jurnalista Sorina Matei a scris pe Facebook:

„Tatăl adoptiv american”. Nume SĂCĂRIN GABRIEL, domiciliat în Statele Unite ale Americii, New York, 44 W7th Street, Deer Park, e din Craoiva. Educaţie în computer şi information sciencies. A lucrat la Noritstu America Corporation. Asta este o mega companie japoneză. În Romania a deţinut până în 2018 SRL-ul Photo Ranger. (de aia a fost aseară cu pozele).

În ultimii 6 ani, a lucrat la Beckman Coulter Inc. ( a Danaher Corporation company that develops, manufactures and markets products that simplify, automate and innovate complex biomedical testing. It is operating in two industries: Diagnostics and Life Sciences) şi acum e la Roche Field Engineering Specialist at Roche Diagnostics.

Tatăl a ţinut legătura cu avocaţii şi aceia aleşi pe sprânceană, foarte influenţi în zonă, soţ de judecătoare pensionată de la ...Curtea de Apel Craiova unde s-a dat decizia.

*„Mama adoptivă”. Nume SĂCĂRIN RAMONA ELENA (nume de fată Vasilache Ramona Elena) e din Câmpina. În 2003 Vasilache Ramona Elena, ulterior SĂCĂRIN, a făcut o firmă, SC Include SRL, care s-a ocupat inclusiv de editare ziare, reviste, studiere a pieţei, sondaje, publicitate. (se pare că acum lucrează tot în zona medicală în SUA).

Familia Săcărin are 2 copii. Un băieţel mai mic decât Sorina şi o fetiţă puţin mai mare, vârstă apropiată.

*(de aseară până acum ambii şi-au pitit conturile de fb)

