Politica

Sorin Grindeanu vine cu alternativă la reforma administrativă a premierului Bolojan: Nu înseamnă să dai oameni afară

Comentează știrea
Sorin Grindeanu vine cu alternativă la reforma administrativă a premierului Bolojan: Nu înseamnă să dai oameni afarăSursa: Inquam Photos/ Octav Ganea
Din cuprinsul articolului

Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a declarat că social-democrații au intervenit pentru a opri o intenție a Guvernului privind diminuarea cu 10% a salariilor din sectorul public. Potrivit acestuia, varianta inițială ar fi presupus o tăiere generalizată a veniturilor bugetarilor.

Sorin Grindeanu, despre adoptarea bugetului

Întrebat când ar putea fi adoptat bugetul, în contextul măsurilor anunțate de Executiv, Sorin Grindeanu a făcut referire la două ordonanțe de urgență aflate în pregătire.

„Nu văd de ce, după adoptarea celor două ordonanțe de urgență care cred că vor fi adoptate săptămâna viitoare, la început, luni sau marți, cea pe ordonanța pe administrație și cea pe relansare economică”, a spus liderul PSD la Digi24.

Acesta a susținut că pachetul de relansare economică nu reprezintă o noutate și că a fost prezentat încă din toamnă partenerilor de coaliție.

Grindeanu susține că deciziile lui Bolojan au încetinit ritmul marilor investiții din România
Grindeanu susține că deciziile lui Bolojan au încetinit ritmul marilor investiții din România
Planul secret pus la cale de Trump și Israel. Operațiunea militară, cea mai amplă din ultimele decenii
Planul secret pus la cale de Trump și Israel. Operațiunea militară, cea mai amplă din ultimele decenii

„Noi am prezentat măsurile de relansare economică în septembrie. Le-am prezentat și coaliției. Am cerut celorlalți parteneri din coaliție să vină cu îmbunătățiri.”

În opinia sa, adoptarea mai rapidă a acestor măsuri ar fi putut preveni intrarea în recesiune tehnică.

„M-ar fi interesat să fie adoptat mai repede, că poate nu intram în recesiune tehnică. Dacă aceste pachete de relansare economică ar fi fost gândite și aplicate mai ales mai repede, poate că n am fi intrat în această sarabandă din care trebuie să ieșim iarăși cu toții”.

Coaliție

Liderii coaliției - Dominic Fritz, Hunor Kelemen, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu. Sursa foto: dreamstime.com

Disputa privind salariile din sectorul public

Dialogul a devenit tensionat în momentul în care s-a discutat despre reducerea cheltuielilor cu personalul. Sorin Grindeanu a susținut că propunerea inițială ar fi vizat direct salariile bugetarilor.

„Varianta din start a fost scăderea cu 10% a salariilor, domnule Prelipceanu”, a afirmat el.

Întrebat dacă era vorba doar despre o ajustare a cheltuielilor cu personalul, nu despre o tăiere efectivă a salariilor, liderul PSD a reiterat: „A fost să se taie salariile cu 10% în sectorul bugetar”. Potrivit acestuia, PSD a intervenit în negocieri pentru a schimba abordarea. La întrebarea privind sursa propunerii, Grindeanu a indicat Executivul.

„Propunerea venită dinspre Guvern. Guvernul e condus de o persoană, nu e condus de mai multe”.

Sorin Grindeanu: Reformă în administrație nu înseamnă să dai oameni afară

În contextul dezbaterii despre reducerea cheltuielilor, liderul PSD a invocat experiența anilor 2009–2010 și acordul cu FMI, susținând că măsurile de austeritate din acea perioadă au adâncit criza.

„Nu trebuia să tăiem salarii, nu trebuia să dăm oameni afară, că astea ne au adâncit și mai mult criza. Nu așa se fac lucrurile”, a spus el.

Sorin Grindeanu a respins ideea că reforma administrativă ar trebui să însemne concedieri sau diminuări salariale.

„Reformă în administrație nu înseamnă să dai oameni afară, fie că vorbim de cea centrală și să vorbim și de cea locală. Nu înseamnă să le scad salariile. Reforma în administrația, de exemplu, locală, e să încerci să unești comune, să digitalizezi acele comune”.

Declarațiile vin într-un moment sensibil pentru coaliție, în plină dezbatere privind echilibrarea bugetului și măsurile de relansare economică, PSD susținând că susține reforma, dar nu prin reduceri salariale generalizate.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:30 - Sorin Grindeanu vine cu alternativă la reforma administrativă a premierului Bolojan: Nu înseamnă să dai oameni afară
22:22 - O rusoaică și-a sfidat țara și a făcut un gest inedit la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina
22:16 - Grindeanu susține că deciziile lui Bolojan au încetinit ritmul marilor investiții din România
22:03 - Planul secret pus la cale de Trump și Israel. Operațiunea militară, cea mai amplă din ultimele decenii
21:56 - De ce Survivor a devenit o competiție de coșmar pentru participanți. Larisa Uță a explicat prin ce a trecut
21:49 - Cum a reacționat Grindeanu după decizia CCR: Nu mă puneți să comentez că este bună, că este rea

HAI România!

Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu
Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu
Criminal în serie la Sibiu, mai pervers decât Râmaru?
Criminal în serie la Sibiu, mai pervers decât Râmaru?
Marele câștig al României după ce Nicușor Dan și-a confirmat prezența la Washington
Marele câștig al României după ce Nicușor Dan și-a confirmat prezența la Washington

Proiecte speciale