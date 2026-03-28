Sorin Grindeanu a lansat un mesaj tăios către Ilie Bolojan și explică ce diferență există între ei

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat sâmbătă, la Târgoviște, un nou atac la adresa Guvernului, în cadrul Conferinței Județene a Ligii Aleșilor Locali Dâmbovița. Liderul social-democrat a declarat că își asumă o greșeală de evaluare în ceea ce privește activitatea premierului Ilie Bolojan în domeniul economic.

„Eu îmi fac autocritica şi spun că n-am anticipat - şi îmi cer scuze pentru asta -, eu n-am anticipat o componentă: faptul că Ilie Bolojan nu are nicio treabă cu economia. Modul în care conduce şi măsurile pe care le ia nu au nicio treabă cu a relansa, să spunem, economia, fiindcă economia României, în acest moment, are nevoie de măsuri de relansare. Ba chiar din contră, tot ceea ce a făcut a dus economia în jos. Şi o să vedem şi lunile viitoare cum toţi indicatorii macroeconomici vor fi de acest tip, cu minus”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a insistat că politicile publice trebuie orientate către populație și nu către indicatori economici sau percepții externe.

„Mai lipseşte ceva. Empatie. Când guvernezi, guvernezi pentru oameni, nu guvernezi pentru nişte tabele în Excel care pot să îţi dea bine astăzi şi mâine să îţi fie altcumva. Nu guvernezi ca să dai bine în faţa, nu ştiu, băncilor. Care, apropo de bănci, anul trecut au avut cel mai mare profit din istorie, în România. Şi atunci vom face consultare internă şi vedem care este drumul nostru”, a declarat Sorin Grindeanu.

Mesajul subliniază nemulțumirea PSD față de direcția economică actuală și față de modul în care sunt prioritizate deciziile la nivel guvernamental.

Sorin Grindeanu a prezentat public cele trei opțiuni pe care partidul le are în acest moment, în ceea ce privește participarea la guvernare.

„Avem de ales, de principiu, trei variante. Unu - a rămâne în această formă în care suntem acum, fără să facem nimic, adică să nu schimbăm nimic. Doi - să trecem în opoziţie. Şi trei - să încercăm să facem în cadrul coaliţiei o reconfigurare a coaliţiei. Astea sunt cele trei opţiuni pe care noi le avem şi în acest mod vom decide cu toţii sau vom alege în 20 aprilie”, a declarat liderul PSD.

Data de 20 aprilie este indicată ca moment în care partidul ar urma să ia o decizie în urma consultărilor interne.

Sorin Grindeanu a afirmat că PSD nu este ascultat în cadrul coaliției și că inițiativele partidului sunt ignorate sau amânate.

„Noi facem parte din această coaliţie atâta timp cât suntem ascultaţi, atâta timp cât proiectele propuse de noi sunt preluate. Un alt exemplu. Inadmisibil! Venim în septembrie, cred, cu toţi miniştrii pe care îi vedeţi aici, am propus un program de relansare economică. Pe care l-am prezentat. Şi în public şi l-am prezentat coaliţiei. Nu a fost preluat decât cu ameninţări, în februarie, la şase luni după. Ce s-a întâmplat în aceste şase luni? Consumul a picat în fiecare lună în România. Inflaţia a ajuns la aproape 10%. Ieri am văzut că producţia industrială, ianuarie faţă de decembrie, a scăzut cu 16%. În mediul privat s-au pierdut în ultimele opt luni 55.000 de locuri de muncă”, a declarat Sorin Grindeanu.

Declarația include o serie de indicatori economici invocați de liderul PSD pentru a susține ideea că economia traversează o perioadă dificilă.

Evenimentul de la Târgoviște a adus împreună mai mulți lideri importanți ai PSD. La Conferința Județeană a Ligii Aleșilor Locali Dâmbovița au fost prezenți miniștrii Alexandru Rogobete, Florin Manole, Bogdan Ivan, Radu Marinescu și Florin Barbu.

La eveniment a participat și viceprim-ministrul Marian Neacșu, alături de reprezentanți ai administrației locale și ai organizațiilor PSD din teritoriu.

Discuțiile au vizat atât situația politică, cât și evoluțiile economice și sociale, în contextul în care partidul analizează opțiunile privind viitorul său în coaliția de guvernare.

Mesajele transmise de Sorin Grindeanu la Târgoviște vin la scurt timp după alte poziționări critice ale liderilor PSD la adresa Guvernului. Tonul folosit indică o distanțare tot mai clară față de actuala direcție a executivului.

Nu a fost anunțată o decizie oficială privind ieșirea PSD de la guvernare. În schimb, declarațiile arată că partidul ia în calcul mai multe scenarii și urmează să decidă în urma consultărilor interne.