Florin Roman, atac la Bolojan. „Dragi colegi liberali! Bazați-vă pe voi și pe noi! Nu pe țuțeri, slugi și sistem!”

Florin Roman spune că a luat această decizie fiindcă "nu accept ca locul dezbaterilor libere să fie luat de decizii personale, care sunt comunicate fără dezbatere și iau un vot unanim, pentru a acoperi un anumit ego. Cei care au întârziat nici nu au apucat să servească cafeaua, ca s-au terminat “dezbaterile”. Am fost pe teren la Livezile, unde avem un primar destoinic, căruia dvs, ca președinte al PNL, îi spuneți după 9 ani să renunțe la un viceprimar harnic. Știți distinsă conducere, noi am câștigat la Alba cu peste 51% singuri, nu ca la Bihor, în “coalitie” cu PSD cel hulit, UDMR și USR.Felicitări, domnule Malan, noi la Alba am fost singuri împotriva tuturor partidelor. Și am câștigat singuri, cu Dumitrel", a scris deputatul Florin roman pe contul său de facebook.