Sorana Cîrstea, mesaj pentru Alexandru Țiriac după despărțire. Acum s-a aflat ce s-a petrecut la Cluj, de fapt

Sorana Cîrstea. Sursa foto: Facebook/Sorana Cîrstea
Relația dintre jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, 35 de ani, și omul de afaceri Alexandru Țiriac, 48 de ani, s-a încheiat după câțiva ani marcați de discreție și apariții publice rare. Cu două săptămâni înainte ca informația despre despărțire să fie confirmată, sportiva i-a mulțumit fostului partener, după ce a câștigat turneul Transylvania Open de la Cluj-Napoca.

Despărțirea, confirmată de Alexandru Țiriac

Cei doi au confirmat în 2023 că formează un cuplu, printr-un schimb de mesaje pe Instagram, însă, potrivit informațiilor apărute în presă, relația lor s-a încheiat recent. Alexandru Țiriac a confirmat despărțirea și a păstrat aceeași discreție pe care a avut-o pe tot parcursul relației. Fostul mare sportiv nu a oferit alte explicații, dar a confirmat că separarea este reală.

„Am rămas amici, însă, cum bine știți, nu vorbesc despre viața mea personală și nu pot să vă ofer mai multe detalii”, a spus acesta, pentru CanCan.

Cei doi ar fi ales să meargă pe drumuri separate

Despărțirea ar fi avut loc în urmă cu ceva timp, într-un mod matur și asumat, fără conflicte publice. Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac ar fi ales să meargă pe drumuri separate, însă au păstrat respect reciproc, potrivit unor surse citate de CanCan. Aceeași atitudine s-a văzut și la aparițiile recente, unde au interacționat cu respect.

Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac

Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac. Sursă foto: Instagram

Cu două săptămâni înainte ca informația despre despărțire să apară în spațiul public, Sorana Cîrstea a obținut un rezultat important în carieră, după ce a câștigat turneul Transylvania Open (WTA 250) de la Cluj-Napoca. În finală, ea a dominat clar meciul cu Emma Răducanu și s-a impus cu 6-0, 6-2.

Sorana Cîrstea i-a mulțumit fostului partener

La ceremonia de premiere, sportiva i-a mulțumit lui Alexandru Țiriac și l-a numit „prietenul ei”, evidențiind sprijinul pe care l-a primit în momentele dificile.

„Aș vrea să îi mulțumesc prietenului meu, care a crezut în mine când eu nu mai credeam. Și domnului Țiriac pentru suportul din ultimii ani și modul în care m-a încurajat”, a spus aceasta, pe podiumul de la Cluj.

La scurt timp după meci, Alexandru Țiriac a felicitat-o printr-o strângere de mână, gest care a arătat că, în pofida separării, între cei doi există în continuare respect.

