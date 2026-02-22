Culisele despărțirii dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac. Ruptura nu s-ar fi produs brusc

Relația dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac a ajuns la final, după aproape doi ani în care cei doi au ales să își trăiască povestea de iubire departe de atenția publicului. Despărțirea a fost confirmată recent, iar vestea i-a surprins atât pe apropiații cuplului, cât și pe fanii cunoscutei jucătoare de tenis. Principalul motiv al separării ar fi fost diferențele legate de prioritățile personale și profesionale ale celor doi. , arată Cancan.

Cei doi și-au oficializat relația în anul 2023, însă au preferat discreția, evitând aparițiile publice frecvente și expunerea excesivă în mediul online. Deși păreau să formeze un cuplu solid, drumurile lor s-au separat în urmă cu ceva timp, potrivit informațiilor apărute în spațiul public.

Potrivit sursei citate, despărțirea ar fi fost provocată de direcțiile diferite în care au evoluat prioritățile personale și profesionale ale celor doi. Sorana Cîrstea ar fi decis să se concentreze în totalitate pe cariera sa sportivă, dorind să profite din plin de ultimii ani petrecuți la cel mai înalt nivel al tenisului de performanță, perioadă în care obiectivele profesionale au trecut pe primul loc.

De cealaltă parte, Alexandru Țiriac este implicat în dezvoltarea afacerilor sale, urmând direcția construită de familia sa în acest domeniu. Astfel, ritmul diferit al vieții fiecăruia și planurile de viitor incompatibile au contribuit la decizia de a merge pe drumuri separate.

După apariția speculațiilor, Alexandru Țiriac a confirmat separarea, însă nu a oferit prea multe detalii legate de aceasta. În schimb, el a explicat că a rămas în relații bune cu fosta lui parteneră.

„Am rămas amici, însă cum bine știți nu vorbesc despre viața mea personală și nu pot să vă ofer mai multe detalii”, a declarat Alexandru Țiriac, potrivit sursei citate.

Pe plan profesional, sportiva româncă a trecut prin momente dificile la început de an. Sorana Cîrstea, aflată pe locul 41 în clasamentul WTA, a părăsit competiția de la Australian Open după ce a fost învinsă în turul al doilea al turneului. Jucătoarea din România a cedat în fața japonezei Naomi Osaka, ocupanta poziției a 17-a mondiale, scor 3-6, 6-4, 2-6.

Partida disputată la Melbourne a marcat și ultima apariție a Soranei Cîrstea pe tabloul principal al competiției australiene.