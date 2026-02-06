Sorana Cîrstea s-a calificat în finala turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca după o victorie categorică

Sorana Cîrstea, ocupanta locului 36 în clasamentul WTA și a treia favorită a competiției, s-a calificat vineri în finala turneului Transylvania Open WTA 250 organizat la Cluj-Napoca. Jucătoarea din România a obținut o victorie clară în semifinală, impunându-se în fața ucrainencei Daria Snigur, locul 144 WTA, cu scorul 6-0, 6-3.

Meciul a durat doar 56 de minute, Cîrstea controlând autoritar partida încă din primul set. Românca nu i-a oferit adversarei nicio șansă în debutul jocului, câștigând primul set fără să piardă vreun game. În setul secund, Snigur a reușit să echilibreze parțial confruntarea, însă experiența și constanța Soranei Cîrstea au făcut diferența în momentele importante.

Calificarea în finală confirmă forma bună arătată de sportiva română pe parcursul turneului disputat în Transilvania.

În ultimul act al competiției, Sorana Cîrstea o va întâlni pe Emma Răducanu, locul 30 WTA și principala favorită a turneului. Jucătoarea britanică a obținut calificarea în finală după o semifinală dificilă împotriva ucrainencei Oleksandra Oliynykova, locul 91 WTA.

Răducanu s-a impus cu scorul 7-5, 3-6, 6-3, într-un meci maraton care a durat două ore și 48 de minute. Partida a fost una echilibrată, cu schimburi lungi și momente de tensiune în fiecare set, britanica reușind să gestioneze mai bine finalul decisiv.

Finala turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca aduce astfel față în față două jucătoare din Top 40 mondial, într-un duel care promite un nivel ridicat de tenis.

Turneul de la Cluj-Napoca oferă premii financiare și puncte importante în clasamentul WTA. Jucătoarele eliminate în semifinale primesc câte 12.331 de dolari și 98 de puncte WTA.

Finalista învinsă va obține un premiu de 22.125 de dolari și 163 de puncte în clasamentul mondial. Câștigătoarea turneului va fi recompensată cu 37.390 de dolari și 250 de puncte WTA.

Pentru Sorana Cîrstea, finala de la Cluj reprezintă o oportunitate importantă de a câștiga un nou trofeu și de a acumula puncte valoroase în clasament, într-un sezon în care fiecare rezultat poate influența poziția în ierarhia mondială.