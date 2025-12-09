Sondajul Atlasintel-Hot News, rezultate greșite pentru Primăria București. Anca Alexandrescu câștigătoare, Ciucu pe locul 3

Un sondaj AtlasIntel–HotNews realizat cu două zile înainte de vot a avut un clasament diferit de rezultatul final, plasând-o pe Anca Alexandrescu pe primul loc și pe Ciprian Ciucu pe locul trei. HotNews nu a preluat o investigație captura.ro despre candidata susținută de partidul AUR, publicația fiind plătită anterior de formațiune pentru publicitate politică în campania prezidențială din luna mai.

Majoritatea sondajelor din campania pentru București nu au reflectat clasamentul final, însă rezultatul cel mai greșit a fost înregistrat de cercetarea AtlasIntel realizată pentru HotNews, publicată cu două zile înainte de vot. Sondajul o plasa pe Anca Alexandrescu pe primul loc, pe Daniel Băluță pe doi și pe Ciprian Ciucu pe trei, cu un scor de 20% pentru Ciucu, sub rezultatul final.

HotNews nu a preluat o investigație Captura.ro despre Anca Alexandrescu, candidat susținut de AUR, care menționa că în 2010 a primit gradul de locotenent-colonel în Armata Română, fără legături cu serviciul militar. Publicația primise anterior fonduri pentru publicitate politică de la aceeași formațiune în campania prezidențială din mai 2025, potrivit G4media.

Sondajul AtlasIntel realizat pentru HotNews în perioada 1-5 decembrie 2025, pe un eșantion de 2.188 de persoane, a fost publicat vineri seară. Cercetarea, realizată prin metoda recrutării digitale aleatorii, cu o marjă de eroare de 2 puncte procentuale și un grad de încredere de 95%, indica câștigătoare pe Anca Alexandrescu (AUR) cu 24%, pe Daniel Băluță (PSD) pe locul doi cu 23,9% și pe Ciprian Ciucu (PNL) pe locul trei cu 20,2%.

Sondajul îl plasa pe candidatul USR Cătălin Drulă pe locul patru, cu 15,3%, și pe Ana Ciceală (SENS) pe locul cinci, cu 10%. Rezultatele finale ale alegerilor au fost însă diferite, cu Ciprian Ciucu care a obținut 36,16%, Anca Alexandrescu – 21,94%, Daniel Băluță – 20,51%, Cătălin Drulă – 13,9% și Ana Ciceală – 5,85%.

Sondajul realizat de Avangarde și CURS la comanda PSD, desfășurat pe 4 decembrie pe un eșantion de 1.382 de persoane prin întrebări față în față, arăta că Daniel Băluță (PSD) se afla pe primul loc cu 27%, urmat de Ciprian Ciucu (PNL) cu 24%, Cătălin Drulă (USR) cu 21% și Anca Alexandrescu (AUR) cu 18%.

Sondajul Inscop, realizat prin metoda CATI între 2 și 3 decembrie 2025, arăta că în rândul alegătorilor potențiali Daniel Băluță era pe primul loc cu 28,2%, urmat de Ciprian Ciucu – 27,1%, Anca Alexandrescu – 21%, Cătălin Drulă – 11,1% și Ana Ciceală – 6,9%. În rândul alegătorilor mobilizați, Ciprian Ciucu era cotat cu 28,9%, Daniel Băluță – 27,4%, Anca Alexandrescu – 21,2%, Cătălin Drulă – 10,9% și Ana Ciceală – 8,3%.