Sondaj înainte de alegerile americane. Cursă strânsă între Donald Trump și Kamala Harris

Alegerile americane sunt programate peste două săptămâni, marți, pe 5 noiembrie 2024. Un sondaj de opinie, realizat de Ipsos arată că cei doi candidați sunt umăr la umăr.

Cercetarea sociologică o plasează pe Kamala Harris cu un avans de trei procente în fața lui Donald Trump. Cei doi sunt, practic, în marja de eroare, astfel că este greu de spus care se va detașa în câștigător.

Sondajul de opinie aratăc că marea majoritate a alegătorilor americani cred că țara merge într-o direcție greșită. În acest context, cu două săptămâni înainte de alegerile americane, cei doi candidați sunt, practic, umăr la umăr. Candidata democrată Kamala Harris ar avea un ușor avans, în intențiile de vot. Ea conduce în preferințele alegătorilor cu 46%, față de 43% cât are fostul președinte republican, Donald Trump.

Alegătorii nu sunt tocmai convinși, arată sondajul Ipsos, că vreunul dintre cei doi ar putea redresa situația în Statele Unite. Conform cercetării, americanii au o părere proastă despre starea economiei şi a imigraţiei. Iar această abordare îl favorizează pe Donald Trump care are un mesaj pe placul celor aflați în dificultate.

Astfel, aproximativ 70% dintre alegătorii înregistraţi în cadrul sondajului au declarat că nivelul lor de trai (costul vieţii) se află pe un drum greşit. Alți 60% au afirmat că economia se îndreaptă într-o direcţie greşită. Totodată, 65% dintre cei întrebați au spus același lucru în legătură cu politica vis-a vis de imigranți.

Americanii care se vor prezenta la alegerile prezidențiale au mai afirmat că economia şi imigraţia, împreună cu ameninţările la adresa democraţiei, sunt cele mai importante probleme ale ţării. Dacă Trump este în avantaj când vine vorba despre problemele economice și imigrație, este privit cu neîncredere când se pune problema amenințărilor la adresa democrației și a extremismului politic. Candidata democrată punctează la aceste aspecte.

Democratic presidential candidate Kamala Harris now leads Republican rival Donald Trump with middle-class voters, according to Reuters/Ipsos polls. Suburbanites, who make up about half of the US electorate, are a key prize in the US presidential election https://t.co/Egw4noQ2ov pic.twitter.com/gwooUvPbYZ

— Reuters (@Reuters) October 10, 2024