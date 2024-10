International Harris și-a pierdut avansul. Cum încearcă să-i fure alegători lui Trump







Vicepreședinta Kamala Harris încearcă îi curtează pe alegătorii înclinați spre Republicani din state indecise, în timp ce fostul președinte Trump se adresează mai ales susținătorilor săi de bază.

Trump se adresează nucleului dur de alegători

Persoane apropiate de cele două echipe de campanie spun că înfruntarea pentru Casa Albă este încă prea strânsă pentru a se întrevedea potențialul câștigător, în timp ce votul anticipat este deja în curs.

În cele șapte state indecise, peste 4,8 milioane de oameni au votat deja, potrivit unei baze de date a Universității din Florida. Sondajele arată o cursă umăr la umăr cu două săptămâni înainte de ziua alegerilor, după ce Trump a recuperat avansul de care se bucura Harris în urma singurei lor dezbateri.

Strategia lui Trump a fost să folosească o serie de evenimente, care pot fi neconvenționale, amestecând adesea umorul și discuțiile dure, uneori grosolane, interpretând scenete pentru susținătorii săi cei mai înfocați, în special bărbați.

Harris încearcă să-i fure alegători Republicani lui Trump

Între timp, atitudinea vicepreședintei Harris urmărește să-i îndepărteze pe unii Republicani și pe independenți de Trump, pretinzând că acesta nu ar fi apt să fie președinte, în timp ce înfruntă o facțiune radical antisemită din Partidul Democrat.

Harris, care și-a acutizat criticile la adresa lui Trump în weekend, este de așteptat să organizeze evenimente, în Pennsylvania, Michigan și Wisconsin, cu Liz Cheney, fostă politicană din Partidul Republican, pe care l-a trădat după ce n-a mai fost nominalizată pentru Congres,

Ea îi va arunca în luptă și pe fostul președinte Barack Obama și pe fosta primă doamnă Michelle Obama, în Georgia și Michigan – state indecise în care Harris are nevoie de marje mari în centrele urbane și suburbii.

Obiectivul ei își are rădăcinile în analiza campaniei, care a descoperit că o parte din alegătorii nehotărâți rămași sunt alegători slab înclinați spre GOP și independenți moderati, potrivit unei persoane familiarizate cu datele.

Printre aceștia se numără alegătorii care l-au susținut pe fostul guvernator din Carolina de Sud, Nikki Haley, în fața lui Trump, la alegerile primare din GOP.

Kamala Harris se folosește de dușmanii lui Trump

Consilierii lui Harris cred că apariția unui contrast mai puternic cu Trump – inclusiv avertismentul împotriva așa-ziselor pericole în a-i acorda un al doilea mandat – poate atrage acei alegători indeciși, în timp ce îi incită pe alegătorii de stânga.

Harris își continuă tactica din ultimele zile, aceea de a încerca să-i curteze pe alegătorii independenții înclinați spre GOP, acesta fiind unul dintre motivele pentru care a participat la interviul de la Fox News, care a prezentat o discuție aprinsă cu privire la imigrație.

Arătând către Republicanii trădători care o susțin, Harris a spus sâmbătă, la un miting din Atlanta: „Oamenii sunt epuizați de cineva care încearcă să-i pună pe americani să se arate cu degetul unul pe altul”.

Democrații au spus că acțiunea lui Harris pentru Republicani s-ar putea dovedi utilă, atâta timp cât nu-i va îndepărta pe Democrați. Unele sondaje au arătat o lipsă de entuziasm pentru Harris, în special în rândul bărbaților de culoare și latino.

„În general, strategia ei este să construiască un cort și mai mare”, a spus Quentin James, fondatorul și președintele Collective PAC, care lucrează la atragerea bărbaților de culoare la urne în statele indecise. „În prezent se descurcă bine ambele”, dar trebuie să se apropie de alegătorii democrați de bază în zilele următoare, a spus James.

Trump la McDonalds

Trump a făcut campanie la un McDonald’s din Pennsylvania duminică, încercând să ridice îndoieli cu privire la Harris, spunând că a lucrat acolo în tinerețe. Și-a scos sacoul și și-a pus un șorț și a făcut cartofi prăjiți, apoi și-a scos capul pe o fereastră pentru a servi clienții

„Nu m-ar deranja treaba asta”, a spus el. Afară, roiuri de oameni stăteau pe străzi.

Echipa de campanie a Democratei a spus că Harris a lucrat la un restaurant McDonald’s din Alameda, California în timpul verii, în timp ce era la facultate, dar nu a dezvăluit detalii precum durata angajării sau la ce magazin.

Vizita a făcut parte dintr-un șir de opriri pe care Trump le-a făcut – a fost joi la o frizerie din Bronx – menite să arate că se poate identifica cu oamenii obișnuiți. Campania sa se bucură de atenția media neplătită generată de evenimente. Duminică mai târziu, Trump a participat la meciul de la Pittsburgh Steelers.

În weekendul care vine, Trump are un miting la Madison Square Garden din New York. Republicanii nu au prea mari șanse acolo, pentru că New York-ul este fief al extremei stângi, dar Trump și-a dorit de mult să organizeze un miting în celebra arenă, iar consilierii plănuiesc un „blockbuster” cu invitați speciali.

Elon Musk, alături de Trump

Chiar dacă Harris a încercat recent să-l caracterizeze pe Trump ca fiind epuizat, el are un program din ce în ce mai încărcat și săptămâna aceasta va curta liderii religioși și alegătorii hispanici, în timp ce se va opri în mai multe state indecise, inclusiv în Carolina de Nord, Georgia, Arizona, Nevada și Michigan.

Campania sa a inundat presa cu reclame în care o critică pe Harris pentru comentariile anterioare despre operațiile finanțate de contribuabili pentru pușcăriașii care vor să-și schimbe sexul. Și se bazează pe avantajul său față de Harris în ceea ce privește economia, principala problemă a alegătorilor.

Tot în weekend, aliatul lui Trump, Elon Musk, a anunțat o loterie de un milion de dolari pe zi pentru alegătorii înregistrați din statele cheie care semnează petiția sa privind libertatea de exprimare și dreptul de a deține arme. Criticii spun că loteria ar putea încălca legea federală, oferind un stimulent pentru ca oamenii să se înregistreze. Un avocat al lui Musk nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii despre această problemă.

Între timp, Trump și-a inundat baza electorală cu chestiuni precum imigrația. Deși, potrivit colaboratorilor, campania lui Trump a fost în tratative pentru o apariție comună cu Nikki Haley, Trump le-a amintit alegătorilor în ultimele zile modul răsunător în care a învins-o la primare.

Glume deocheate și atacuri dure la Kamala Harris

Fostul președinte a făcut, de asemenea, un miting în Latrobe, Pennsylvania, cu un omagiu deocheat adus regretatului jucător de golf Arnold Palmer, care s-a născut în acel oraș. „Când a făcut duș cu ceilalți jucători, ei au ieșit de acolo și au spus: „O, Doamne, este incredibil.” Mulțimea din spatele lui a chicotit.

Asistenții au spus că Trump va folosi evenimentul pentru a începe să-și facă pledoaria finală, că Harris și-a câștigat promovarea la funcția prezidenială, prin ceea ce a făcut cât a fost vicepreședinte.

„Trebuie să-i spuneți Kamalei Harris că v-ați săturat, că pur și simplu nu mai puteți suporta, «nu te mai suportăm, ești un vicepreședinte de rahat»”, a spus Trump. „Cel mai rău. Ești cel mai prost vicepreședinte. Kamala, ești concediată. Pleacă naibii de aici!”, a adăugat Trump.

Episodul a venit în urma unui alt eveniment ciudat de campanie, de lunea trecută, dn Pennsylvania. După ce membrii publicului au avut nevoie de îngrijiri medicale, Trump a decis să transforme evenimentul într-un concert, ordonând să cânte câteva dintre melodiile sale preferate în timp ce asculta și dansa puțin.

Pentru susținătorii lui Trump, aceste momente în afara scenariului – deseori susținute în timpul discursurilor lungi – sunt o dovadă că nu este un politician scrobit și că poate dovedi și simț al umorului.

„Mass-media poate să ignore asta”, a declarat președintele Camerei Mike Johnson la CNN. „Dar oamenii vor vota. Vor vota ce este mai bine pentru familia lor și văd asta în Trump”.

Dar unii aliați Republicani sunt îngrijorați de faptul că Trump creează distrageri într-un moment crucial, în timp ce Harris a folosit momentele ca pe o oportunitate de a-l prezenta pe Trump ca instabil psihic.

Kamala Harris încearcă să-l portretizeze pe Trump ca bătrân și obosit

„Ați observat că tinde să se îndepărteze de scenariu și să intre în divagații și, în general, nu poate termina un gând?”, a întrebat, retoric, Kamala Harris. „Noi aici numim asta o prostie.”

La un alt miting, la o sală a sindicatului din Lansing, Michigan, Harris a arătat imagini video cu Trump plângându-se că plătește orele suplimentare și spunând că locurile de muncă ale lucrătorilor auto din SUA ar putea fi luate de copii, ca parte a campaniei sale dedicate muncitorilor, ca urmare a îngrijorărilor unor Democrați care au pus-o să facă apeluri mai directe către clasa muncitoare.

„Ascultați-i cuvintele”, le-a spus Harris celor câteva sute sindicaliști. „El are clubul lui și am să vă spun că sindicaliștii nu fac parte din clubul lui”, a mai spis Harris, potrivit WSJ.