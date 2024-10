International Trump: „Xi mă cunoaște și știe că sunt nebun”. Ce spune despre Putin







Donald Trump a spus că, dacă se va întoarce la Casa Albă, China nu ar îndrăzni să-l provoace, deoarece președintele Xi Jinping știe că este „nebun”.

Într-un interviu luat de consiliul editorial al The Wall Street Journal, Trump a spus că, dacă va fi ales președinte, va impune taxe vamale Chinei comuniste dacă va încerca să instituie o blocadă contra Taiwanului.

Trump: Xi mă cunoaște și știe că sunt nebun

„Le-aș spune: dacă mergeți spre Taiwan, îmi pare rău să fac asta, dar o să vă taxez cu 150% până la 200%”, a mai spus Trump.

Pe parcursul campaniei electorale, candidatul Republicanilor a spus că adversarii Americii nu ar acționa împotriva intereselor SUA dacă el va reveni la Casa Albă, pentru că s-ar teme de un răspuns puternic, chiar imprevizibil.

El a declarat, pentru WSJ, că nu va trebui să folosească forța militară pentru a preveni blocarea Taiwanului, deoarece președintele Xi știe la ce să se aștepte. Xi Jinping „mă respectă și știe că sunt nebun”, a spus candidatul.

„Am avut o relație foarte puternică cu el”, a spus Trump despre președintele Xi. „Era de fapt un bun - nu vreau să spun prieten, nu vreau să mă comport prostește și să spun că „era prietenul meu” – dar m-am înțeles bine cu el”. „Este o persoană foarte aprigă”, a adăugat Trump.

Un episod suprarealist cu Xi Jinping

În timpul mandatului său la Casa Albă, Trump a avut o întâlnire cu Xi Jinping, în SUA, pe care a relatat-o astfel: „Stăteam la masă (...), eram la desert și aveam cel mai bun tort de ciocolată care s-a văzut, și președintele Xi îl savura. Și am primit mesajul de la generali că navele noastre erau pregătite de atac. Ce facem? Și am decis s-o facem, așa că rachetele noastre au pornit.

Și am zis: «Domnule președinte, permiteți-mi să vă spun ceva». Era la desert. Tocmai lansasem 59 de rachete, care și-au atins, toate, ținta; de fapt este incredibil, la câteva sute de kilometri, toate și-au lovit țintele, e stupefiant...

«Este atât de incredibil. Este sclipitor, genial. Tehnologia noastră, echipamentele noastre, sunt de cinci ori mai bune decât ale oricui altcuiva. Vreau să zic: priviți, ce avem noi în materie de tehnologie, nimeni nu ne poate concura».

«Ce se întâmplă, vreau să zic că tocmai am lansat 59 de rachete în Siria și am vrut să o știți și dvs.». Iar el tocmai își mânca tortul. Și tăcea”

N-am vrut să nu știe despre asta. Tocmai terminasem masa, el își termina desertul și se întorcea acasă și după aia afla, știți, tipul cu care ați luat masa tocmai a atacat o țară.

Xi s-a oprit zece secunde, apoi i-a cerut interpretului să repete. M-am gândit că nu este un semn bun. Și mi-a răspuns: «Oricine folosește gaze, oricine este atât de brutal și folosește gaze pentru a face asta la niște copii mici și bebeluși, este OK». Era de acord cu mine”.

Trump despre relația cu Putin

Despre relația sa cu președintele rus Vladimir Putin, Trump a spus: „M-am înțeles foarte bine cu el”. Dar, a adăugat fostul președinte, l-a avertizat să nu invadeze Ucraina.

Trump a relatat că i-a spus lui Putin: „O să lovesc chiar în mijlocul Moscovei”. „Suntem prieteni. Nu vreau s-o fac, dar nu am de ales”.

„El a spus: «În niciun caz»”.

„Și atunci i-am spus clar: «O să fii lovit atât de tare și o să-ți iau acele domuri [cupolele buncărelor - n.red] imediat de desupra capului». Pentru că, știți, el locuiește sub o cupolă”, a mai povestit Trump, pentru WSJ.