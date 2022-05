Soluție pentru a scăpa de un nou val al pandemiei de coronavirus. Controversele vor fi uriașe

Medicii speră să evite o nouă creștere a cazurilor prin creșterea imunității la cei cu cel mai mare risc. Numărul de infecții este în prezent cel mai scăzut de la jumătatea lunii decembrie, dar experții se tem că vor crește după vară, pe măsură ce Covid-19 devine un virus sezonier.

Evitarea unui nou val de infecții

Profesorul Wei Shen Lim, de la Comitetul mixt pentru vaccinare și imunizare, a declarat: „Programul de amplificare de toamnă de anul trecut a oferit o protecție excelentă împotriva Covid-19, inclusiv împotriva variantei Omicron. Am oferit sfaturi intermediare cu privire la un program de amplificare de toamnă pentru 2022, astfel încât NHS și casele de îngrijire să poată începe planificarea.”

Lansarea este prevăzută să includă pe toți cei mai mari de 65 de ani, toți rezidenții și personalul unei case de îngrijire, îngrijitorii, lucrătorii NHS și persoanele cu afecțiuni de sănătate care le cresc riscul de Covid-19. Însumează aproximativ 25,2 milioane de oameni în Marea Britanie – 48% din populația adultă.

Aproximativ 99% dintre britanici au anticorpi împotriva Covid-ului din cauza loviturilor sau a infecției, dar protecția este programată să dispară în timpul verii. Cifrele arată că 93% dintre persoanele cu vârsta de peste 12 ani au primit cel puțin un vaccin, 87% dintre ei au fost vaccinați cu două doze și 69% au fost vaccinați cu o singură doză.

O nouă doză

Majoritatea persoanelor cărora li s-a oferit rapelul, în toamna anului 2022 vor avea deja trei sau patru vaccinuri. Cele mai recente date arată că un jab de rapel poate încă preveni 77% din internările la spital.

Profesorul Jonathan Ball, virolog la Universitatea din Nottingham, a spus: „Știm că imunitatea la Covid-19 se contractă în timp, astfel încât să le oferim persoanelor celor mai expuse riscului un impuls chiar înainte ca circulația virusului să se intensifice în timpul toamnei și al iernii. Momentul exact va fi important, deoarece nu doriți să așteptați până când circulația virusului a început deja să crească.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Sănătate a declarat: „Vom lua în considerare recomandările finale ale JCVI mai târziu în acest an. Am cerut NHS din Anglia să înceapă pregătirile pentru a se asigura că sunt gata să implementeze vaccinuri celor eligibili”, potrivit The Sun.