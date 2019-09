Fostul tehnician al FCSB , Nicolae Dică, susține că a fost chemat de Gigi Becali înapoi de două ori la Steaua , dar a refuzat propunerea latifundiarului de la Pipera. Nicolae Dică, în vârstă de 39 de ani, a fost dat afară de Gigi Becali după eșecul suferit de Steaua în iarna anului trecut , în fața echipei CFR Cluj , meci pe care formația din Ghencea l-a pierdut cu 0-1.

Nemulțumit de înlocuitorii săi, Gigi Becali i-a propus de 2 ori lui Dică să revină la cârma echipei, propunere refuzată însă, anunță fostul tehnician. Nicolae Dică a explicat că a decis să meargă la Pitești pentru a încerca să o promoveze pe FC Argeș în Liga 1.

”De două ori am fost la un pas să mă întorc. Dar aşa am ales eu pentru cariera mea. Am mers la Piteşti cu sufletul. Bine, şi la FCSB am mers cu sufletul, dar aşa am considerat eu că este mai bine acum” a declarat Nicolae Dică pentru DigiSport. De numele lui Dică se leagă cea mai importantă performanță a echipei Steaua București din ultimii ani, și anume calificarea în primăvara Europa League, sezonul 2017/ 2018.

