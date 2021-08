Situație îngrijorătoare pe piața muncii din Marea Britanie: peste un milion de locuri libere. Ce se întâmplă cu salariile

Datele care marchează o creștere record a salariilor din Marea Britanie reprezintă un semnal al revenirii economice după cea mai abruptă recesiune din ultimii 300 de ani, spune sursa citată. Rapoartele reflectă, însă, doar parțial dezastrul provocat de pandemia de coronavirus. Creșterea amintită survine și ca un rezultat al unui cumul de factori care pune presiune pe salarii, notează sursa citată.

Cresc salariile în Marea Britanie. Ce se întâmplă cu locurile de muncă?

Deși Banca Angliei este de părere că presiunile de pe piața muncii, referitoare la locurile de muncă, sunt doar temporare, oficialii sunt de altă părere. Ei susțin că inflația se va menține la 2%, dacă stimulii monetari nu vor reuși să facă vreo diferență în acest sens.

„Aceste deficite reprezintă o problemă pe termen lung care îşi are rădăcinile înainte de pandemie. (…) Companiile trebuie să realizeze că aceste probleme nu vor dispărea pur şi simplu”, a transmis Neil Carberry, CEO al Recruitment & Employment Confederation.

Noul raport economic ar putea să reprezinte un imbold pentru ministrul Finanțelor din Marea Britanie, Rishi Sunak. Demnitarul dorește să reducă efectele pandemiei asupra finanțelor publice, reangajând persoanele intrate în șomaj tehnic în posturile deținute anterior.

Dan Hanson, de la Bloomberg Economics, este de părere, însă, că adevăratele efecte asupra pieții muncii se vor resimți la finalul lunii septembrie, când Guvernul va elimina programul de șomaj tehnic.

Care este starea economică din România

Despre situația din România se discută mult, în spațiul public. În timp ce unii politicieni susțin o revenire în V a economiei, există și voci care contestă imaginea optimistă prezentată de guvernanți. Premierul Florin Cîțu a transmis, marți, „vești extraordinare” românilor.

„Am un alt mesaj pentru dumneavoastră. Dragi români, v-am promis vești extraordinare în economie: 13% creștere economică. Sună bine, nu? Mai ales că am trecut împreună prin contextul nefericit de anul trecut, când economia globală a suferit cea mai mare lovitură din ultima sută de ani. Economia României, dar și economiile altor state au fost închise în această luptă. În acel moment, nu aveam soluția pe care o avem astăzi, vaccinul. În 2020, pentru a salva economia, am propus o serie de măsuri – amânarea plății impozitelor, amânarea plății ratelor la bancă etc. Și după cum foarte bine vă aduceți aminte, am fost singurul optimist. Deși nimeni nu avea încredere, am promis că economia României va avea o revenire rapidă, o revenire în V. Am lucrat din greu și am reușit. Dar pentru asta, vă mulțumesc vouă, dragi români. Nu aș fi reușit fără voi. Adevărații eroi sunteți voi.

Cifrele arată că economia României a depășit criza economică în doar un an, fiind cea mai rapidă revenire economică pe care a avut-o România după o astfel de criză. Cred că ultima dată a fost acum 100 de ani, dar pentru perioada următoare, îmi doresc două lucruri: predictibilitate și stabilitate în viața economică. 13, 6% este o cifră pe care cu toții trebuie să o ținem minte deoarece reprezintă creșterea economică din trimestrul II, anul acesta”, a comunicat, marți după-amiază, Florin Cîțu.