Situație fără precedent la „Insula Iubirii”. O ispită susține că medicii i-au distrus viața

Bianca Pop a fost internată, de mai multe ori, la Spitalul din Psihiatrie pentru că ajunsese la doar 35 de kilograme. Fosta ispita de la „Insula Iubirii” de pe Antena 1 a povestit că medicii i-au distrus viața.

În primăvară acestui an, bruneta a fost dusă de părinții ei la psihiatrie pentru că nu mai dormea, consuma droguri, alcool și nu mânca. Bianca Pop a mărturisit că medicii au sedat-o și că au făcut ce au vrut ei. Aceasta consideră că nu a avut probleme din cauza substanțelor interzise pe care le consuma cu prietenii, ci din cauza pastitelor din spital.

„Acum m-am îngrășat ca o vacă, am pus 20 de kilograme pe mine, dar arăt bine oricum, mie îmi place mai slăbuță la 52, dar nici așa cum eram, aveam 35 de kilograme. Acum mănânc ok, dorm, nu mai iau calmante. Eu nu am luat pastilele de la Spitalul 6. Eu le-am băut o săptămână, m-au sedat trei zile, n-am știut nimic de mine, eu nu voiam să dorm, nu voiam nimic, nu voiam injecții”, a spus Bianca Pop.

Ce a pățit ispita la spitalul de psihiatrie

Bianca Pop a mai declarat că i s-a umflat corpul și că i-au apărut bube pe față din cauza pastilelor. Aceasta a precizat și că a fost ținută cu forța în spital, chiar dacă se simțea mai bine.

„Ei mi-au dat vitamine, de aia m-au ținut acolo. Ei mi-au dat acolo tratament, iar când m-am dus acasă mami mi-a dat pastilele, am mâncat și am dormit de la 8 dimineața până la 5 dupa amiaza, iar după a început să mi se umfle corpul, reținere de apă, și să-mi apară bube mari pe față și peste tot”, a mai zis Bianca Pop.

Ispita de la „Insula Iubirii” a recunoscut că a băut alcool și că s-a drogat, dar nu și că ajunsese într-o stare deplorabilă.

„Eu m-am dus atunci de bună voie, m-am internat iar la 6, voi nu mai știți că n-am mai avut telefon atunci, iar atunci le-am zis de bună voie că stau 3 zile, iar dacă nu mă lasați după să plec acasă, eu vă sparg toată clinica. Mi-au schimbat ulterior tratamentul, mami n-a fost acasă două săptămâni, eu am băut alcool cu din alea și am spart toată casa, numai prostii am făcut. Mami și-a dat seama că de la pastile sunt așa, nu de la alcool, că eu mai băusem atunci la București. Eu cu măsură pot să mai beau așa un șpriț, dar de la alea am fost așa.”, a mai zis Bianca Pop pentru Spynews.ro.