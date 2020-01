Georgiana, alias Jojo, a povestit prin ce a trecut după ce a pierdut sarcina.

„Tragedia s-a întâmplat când eram gravidă în cinci luni. Era fetiţă. Eram foarte fericită şi abia aşteptam să se întâmple minunea. Din păcate… A fost o sarcină cu probleme, iar în perioada respectivă am avut nişte necazuri, cu mama. Mi-am neglijat sănătatea, iar stresul şi probleme”, pentru spynews.ro.

Fosta ispită de la „Insula iubirii” s-a numărat și printre victimele unui pervers care să dădea drept Denis Alibec, fotbalistul Astrei Giurgiu. Totul s-a întâmplat spre finalul anului 2018.

„M-a abordat în urmă cu aproximativ jumătate de an. La început au fost conversaţii banale, despre viaţă, despre fotbal, despre oameni… Apoi, individul a început să îmi facă tot felul de propuneri indecente. L-am refuzat şi i-am explicat că nu mă interesează o aventură cu el. Cu timpul, a devenit tot mai insistent şi agresiv în discuţii, aşa că l-am ignorat. (…) Când am citit pe SPYNEWS că este un cont fals, că în spatele numelui Denis Alibec se află un obsedat, am văzut negru în faţa ochilor. L-am întrebat de ce se dă drept altcineva, dar nu a mai răspuns„, a declarat, la momentul respectiv, fosta ispită de la „Insula Iubirii”. (foto:facebook/JojoGeorgianaOfficial)

Te-ar putea interesa și: