Situație dificilă înainte de alegerile din Ungaria. Ratingul Budapestei, retrogradat de Moody’s pe fondul tensiunilor politice

Agenția de rating financiar Moody’s a coborât ratingul de credit al orașului Budapesta la categoria speculativă, invocând un „risc crescut de neplată” pe fondul tensiunilor dintre primarul ecologist și guvernul naționalist al lui Viktor Orban. Ratingul capitalei a fost redus de la Baa3 la Ba1.

„Această decizie vine în urma dezvăluirii poziției de lichiditate a Budapestei, care evidențiază îngrijorări cu privire la capacitatea orașului de a-și onora toate obligațiile până la 31 decembrie 2025”, a arătat agenția, menționând că a plasat orașul sub supraveghere din cauza „relațiilor tensionate cu guvernul central”.

Anunțul vine la câteva luni înaintea alegerilor legislative, care se anunță complicate pentru Orban, sondajele arătând că partidul de opoziție Tisza este înainte. Primarul Budapestei, Gergely Karacsony, critic virulent al lui Orban, a acuzat pe Facebook „politica sa de impozite nesăbuite” de a împinge „capitala țării spre faliment”.

Karacsony îl acuză frecvent pe Orban că secătuiește de bani Budapesta și alte mari municipalități pentru a le împiedica să ofere un model alternativ de guvernare. Partidul Fidesz al lui Orban susține însă că dificultățile financiare ale capitalei se datorează „cheltuielilor iresponsabile” ale primarului.

Municipalitatea Budapestei este obligată să plătească guvernului contribuții „de solidaritate”, care s-au majorat de aproape nouă ori de la alegerea lui Karacsony în 2019 și au ajuns să reprezinte aproximativ o cincime din veniturile orașului în 2025. Primăria contestă aceste taxe în justiție, considerându-le neconstituționale, în timp ce guvernul susține că fondurile sunt redistribuite pentru a sprijini municipalitățile mai sărace.

La jumătatea lunii decembrie, Parlamentul maghiar a aprobat o lege care poate pune Budapesta într-o situație financiară riscantă, obligând orașul să acceseze împrumuturi în condiții nesigure. Noua legislație prevede că primarul trebuie să prezinte autorităților centrale diverse documente financiare detaliate și să implementeze reforme structurale în termen de șase luni. Nerespectarea acestor cerințe poate atrage o pedeapsă de până la doi ani de închisoare, ceea ce amplifică tensiunile dintre administrația locală și guvernul central.