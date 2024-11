Situație critică în Ucraina. Loviturile asupra infrastructurii energetice pot provoca un dezastru

Războiul din Ucraina ar putea intra într-o fază critică, în pragul iernii, din cauza loviturilor rusești asupra infrastructurii energetice. Avertismentul vine din partea Organizației Națiunilor Unite.

Un eventual atac rusesc asupra infrastructurii energetice ucrainene ar provoca o migrație masivă a populației civile. Oamenii ar putea să-și părăsească locuințele, în timp de iarnă, pentru a se pune la adăpost.

În cazul în care Rusia va lansa atacuri asupra sistemului energetic ucrainean, războiul ar putea intra într-o nouă fază. Avertismentul vine din partea lui Matthias Schmale, coordonator umanitar al Naţiunilor Unite în Ucraina.

Potrivit oficialului ONU, astfel de lovituri sistematice ar putea duce la „noi deplasări masive ale populaţiei, atât în interiorul ţării, cât şi în afară”. Conflictul din Ucraina se apropie de ziua cu numărul 1.000.

Între timp, populația ucraineană se refugiază, din zona frontului, spre interiorul țării. Astfel, numărul refugiaților în zone mai sigure ajunge la 3,7 milioane de persoane. Alte 6,7 milioane s-au refugiat în străinătate, arată ONU. Oficialii organizației susțin că circa 40% din populaţia ucraineană are nevoie de ajutor umanitar.

Războiul devine din ce în ce mai complicat pentru Kiev. Rusia încearcă să ocupe noi teritorii și mărește presiunea militară pe front. Ucraina se pregăteşte să înfrunte iarna cea mai grea, în condiţiile în care rușii i-au distrus o mare parte din infrastructurile energetice. Și în iernile precedente, milioane de ucraineni au suferit din cauza penelor regulate de curent şi de termoficare, la temperaturi sub zero grade Celsius.

Schmale a susținut o conferință de presă la Geneva și a avertizat că în acest an situația va fi mai gravă. Războiul a distrus 65% dintre capacităţile energetice ale Ucrainei. El a subliniat că situaţia este dificilă în imobilele din oraşe, unde este imposibil ca sistemul de încălzire să fie suplinit.

De la Geneva, Matthias Schmale a îndemnat aliații occidentali să ofere un ajutor de 500 de milioane de dolari (470 de milioane de euro). Suma ar fi destinată să ajute Ucraina să treacă de iarnă. În prezent, acest ajutor este acoperit doar pe jumătate.

There is nothing more terrible than war, and we, Ukrainians, those who stayed in our homes, know this for sure, not from the news. Odesa, a strike on a residential building after sunset. pic.twitter.com/ZISRkl7pli

— Katerina Horbunova (@blue_eyedKeti) November 15, 2024