Situația din Serbia, tot mai violentă. Sediile partidului prezidențial, atacate. Poliția, reacție foarte dură

Protest Serbia. Sursa foto: Captură video Youtube
Protestatarii antiguvernamentali care cer alegeri anticipate în Serbia au vandalizat luni seara, la Belgrad, mai multe sedii ale Partidului Progresist Sârb (SNS), condus de președintele Aleksandar Vucic. După incident, forțele de poliție au intervenit și i-au respins, potirivt unui jurnalist AFP.

Sediile Partidului Progresist Sârb, ținta protestatarilor

Deși manifestațiile, organizate constant din noiembrie 2024, au fost în general pașnice, în ultima săptămână acestea au fost marcate de violențe. În ultimele zile, unii manifestanți, adesea purtând cagule, au distrus sau avariat sedii ale Partidului Progresist Sârb în Belgrad, Novi Sad, în sudul țării, și la Valjevo, în zona central-estică.

După o seară liniștită duminică, câteva mii de oameni au ieșit luni seara în stradă la Belgrad și în alte orașe, iar un grup adunat în centrul Belgradului s-a deplasat spre sediile Partidului Progresist Sârb.

Ajunși în fața sediilor, mai mulți manifestanți cu fețele acoperite au aruncat pietre și grenade asurzitoare spre clădiri. Forțele de ordine, sprijinite de vehicule blindate, au intervenit rapid și i-au respins folosind, la rândul lor, grenade asurzitoare.

Protestele au început de anul trecut

În Serbia, protestele s-au intensificat după prăbușirea, în noiembrie 2024, a unei porțiuni din plafonul de beton al gării din Novi Sad. Manifestanții au atribuit tragedia corupției.

De anul trecut, manifestanții cer o anchetă transparentă și, din mai luna mai 2025, organizarea de alegeri anticipate. Vucic respinge aceste revendicări și susține că ar fi vorba despre un complot străin menit să îi răstoarne guvernul.

Răspunul președintelui Vucic

După manifestațiile de sâmbătă seara, la care protestatarii au avariat sedii ale SNS la Valjevo și Paracin, Vucic a declarat duminică, la o conferință de presă, că statul sârb este hotărât să folosească toate mijloacele disponibile pentru a restabili legea, ordinea și pacea.

El a precizat că guvernul are nevoie de câteva zile pentru a pregăti „cadrul legal și formal” al răspunsului.

„Va fi ceva foarte diferit de ceea ce ați văzut până acum”, a declarat liderul sârb, subliniind că nu se ia în calcul proclamarea stării de urgență.

