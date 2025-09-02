Social Sinuciderile au crescut alarmant la nivel mondial. Ce persoane sunt cel mai predispuse







Sinuciderile reprezintă un deces din 100 la nivel mondial, după cum arată o statistică realizată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), conform Agerpres. Reprezentanțiii organismului internațional sunt ingrijorați din cauza insuficienţei progreselor realizate în combaterea uneia dintre principalele cauze de deces în rândul persoanelor tinere.

„Sinuciderea a cauzat moartea a aproximativ 727.000 de persoane doar în anul 2021”, a fost anunțul pe care l-a făcut Devora Kestel. Care conduce departamentul de Sănătate mintală din cadrul OMS, conform sursei citate.

Într-un nou raport, reprezentanții OMS atrag atenția că suicidul este una dintre principalele cauze de deces în rândul tinerilor din toate ţările şi din toate categoriile socio-economice.

În ciuda eforturilor care au fost depuse la nivel mondial, progresele realizate sunt prea slabe pentru ca obiectivul de dezvoltare durabilă (ODD, adoptat în 2015) de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU). Care constă în reducerea cu o treime a ratei sinuciderilor până în anul 2030. Un obiectiv ce pare a fi greu de realizat, în contextul noilor date descurajante.

„Dacă tendinţa actuală va continua, reducerea nu va fi decât de 12%”, a anticipat Devora Kestel. La nivel mondial, rata sinuciderilor a scăzut cu 35% între anii anii 2000 şi 2021. Astfel, a rămas pe coordonate stabile în timpul pandemiei de COVID-19 în pofida unei creşteri a factorilor de risc, după cum arată noul raport.

Aproape trei sferturi (73%) din totalul sinuciderilor au apărut în ţări care au venituri mici şi mijlocii, acolo unde se află majoritatea populaţiei globale. Ţările cu venituri mari prezintă o rată a sinuciderilor mai ridicată, dar este dificil de făcut comparaţii, pentru ă producţia de date statistice în aceste ţări este mai dezvoltată decât în ţările sărace, au mai explicat specialiştii de la Organizația Mondială a Sănătății.

Sinuciderea rămâne o consecinţă dramatică a unor tulburări ale sănătăţii mintale, au avertizat specialiștii. Mai mult de 1 miliard de persoane suferă de astfel de tulburări. Cele mai întâlnite, în toate mediile sociale, sunt anxietatea şi depresia. Numărul de astfel de cazuri creşte mai rapid decât cel al populaţiei mondiale.