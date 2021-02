Raed Arafat, vizat de un nou scandal, după tragedia de la Constanța, în urma căreia o femeie și-a pierdut viața. Jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob remarcă, într-o postare pe contul de Facebook că Arafat a ocupat funcții înalte. Toate în ultimii 30 de ani. El redă o constatare făcută de Ion Cristoiu. Și un răspuns oferit de Arafat.

Întrebări pentru Raed Arafat, după tragedia de la Constanța

„S-a făcut o anchetă şi s-a dovedit că şeful ISU, eternul Arafat, nu a comandat până acum, din 2015, această ustensilă. Sigur a comandat avioane multirol, navete spaţiale, dar nu saltele (…) Normal era să se facă şi o anchetă în legătură cu Raed Arafat, el este demult, este şefu ISU. Nu înţeleg de ce pompierii au trecut în subordinea domniei sale. S-a zis că ei trebuie să fie împreună cu SMURD. Cele două operaţiuni sunt net diferite, adică poate să fie incendiu, dar fără SMURD şi poate să fie SMURD fără pompieri.

Ce este ciudat e că nimeni nu l-a deranjat şi nimeni nu l-a întrebat. Eu cred că domnul Raed Arafat e de vreo 30 de ani şi se simte aşa o anumită oboseală. Normal era acum să se discute despre condiţia sa”. A afirmat Ion Cristoiu.

Răspunsul nervos al șefului DSU

„Domnul Ion Cristoiu exceleaza in acest mod de abordare si foloseste platforme, precum Mediafax in cazul de fata, pentru a raspandi veninul lui si minciunile care nu au baza in realitate.

In articolul anexat, „maestrul” Cristoiu afirma ca eu as fi in functie de 30 de ani, adica de cand am terminat facultatea de medicina.

De fapt de 30 de ani am infiintat primul echipaj SMURD si fara sa fi avut vreo functie, iar primii 8 ani am muncit voluntar fara sa am vreun venit pentru munca depusa.

Prima functie a fost cea de subsecretar de stat si ulterior de secretar de stat in Ministerul Santatii, intre august 2007 si ianuarie 2014, iar a doua functie, pe care o am si in prezent, este cea de secretar de stat sef al DSU, incepand cu 28 ianuarie 2014. Cele doua functii difera ca atributii si responsabilitati, chiar daca pe partea asistentei medicale de urgenta exista o continuitate intre ele”. A fost răspunsul lui Raed Arafat.

„În rest, e totul limpede: dl.Arafat nu a prea avut funcții…”

În concluzie, Bogdan Tiberiu Iacob trage o concluzie ironică. Legat de modul în care Raed Arafat fuge de răspundere.