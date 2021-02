Zece copii de la Grădinița ”Turtă Dulce” din Constanța acuză dureri de burtă și stări de vomă

Mai mulţi părinţi care au copiii la Grădiniţa “Turtă Dulce” susţin că micuţii nu se simt bine. Este vorba despre 10 copii şi, din câte se pare, ar suferi de aceleaşi simptome şi copii de la altă grupă. Copii au acuzat dureri de burtă și stări de vomă.

“De aseară se simte copilul rău, am vorbit şi cu părinţii celorlalţi din grupă. Au dureri de burtă şi stări de vomă. Am înţeles că la fel ar fi şi în cazul copiilor de la o altă grupă”, a spus un părinte pentru focuspress.ro .

Părinţii au luat legătura cu directoarea grădiniţei. Conducătorul unității a subliniat că mâncarea preparată în unitatea de învâţământ este proaspătă, dar că poate fi vorba despre un virus pe care copii l-au contactat.

”Ca o avalanșă au venit mesajele că toți copiii se simt la fel”, a spus o mămică

“În cursul zilei de ieri când mi-am luat fetița de la grădiniță suplinitoarea mi-a spus că a vomitat verde.

Am crezut că este un simplu episod, am luat-o acasă și în drum mi-a mai vomitat de două ori, urmând ca episoadele să se repete până la zece. Am întrebat pe grupul de whatsapp cum se simt ceilalți copii și ca o avalanșă au venit mesajele că toți copii se simt la fel.

În jurul orei 12.00 noaptea atât fetița mea cât și ceilalți copii au vărsat foarte urât și am sunat-o pe directoarea grădiniței care mi-a răspuns foarte indignată că este o oră foarte târzie. I-am spus ceea ce se întâmplă și faptul că noi vrem să descoperim ce s-a întâmplat.

Doamna director mi-a spus că pot să vin și cu mama DSP-ului și cu mama televiziunii că ea știe că mâncarea este proaspătă și crede că este un virus de la noi din clasă”, a precizat o altă mămică.

Directoarea grădiniței a spus că a început o anchetă

Contactată pentru un punct de vedere, directoarea grădiniţei a precizat că a început o anchetă pentru a afla exact ce s-a întâmplat.

“Da, este adevărat că ieri în meniu a fost pește, dar sunt niște cazuri doar la o singură grupă. Acum urmează să facem cercetări să vedem ce s-a întâmplat.

Cu siguranță nu este de la mâncare atâta timp cât sunt cazuri doar într-o sigură grupă. Așteptăm și rezultatul de la medic, rezultat pe care deocamdată nici unul dintre copii nu îl are, deci nu se confirmă nimic în aceste momente”, a declarat directoarea grădiniţei “Turtă Dulce” din Constanţa.