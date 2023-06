Singurii români care au lucrat pentru Silvio Berlusconi, amintiri despre magnatul italian. De ce au eșuat extrem de repede

În perioada în care a deținut clubul AC Milan, Silvio Berlusconi a transferat și doi jucători români. Însă, niciunul dintre ei nu a reușit să se impună pe San Siro. Mai întâi, magnatul italian a fost impresionat de Florin Răducioiu, pe care l-a cumpărat de la Brescia, în 1993. Echipa antrenată de Mircea Lucescu retrogradase după un meci de baraj cu Udinese (scor 1-3), iar atacantul echipei naționale a României marcase 13 goluri în Serie A.

Răducioiu a lucrat sub comanda lui Fabio Capello, a marcat două goluri și a fost vândut după Campionatul Mondial din SUA, în Spania, la Espanyol Barcelona.

Florin Răducioiu și Cosmin Contra, despre Silvio Berlusconi

Prima mea întâlnire cu Berlusconi a durat cinci minute și am foarte emoționat. Mă bâlbâiam. Mă întreba cum mă simt, îmi zicea să mă adaptez repede, era mereu înconjurat de bodyguarzi.

El venea numai înainte de meciuri și lua prânzul cu noi. Un om care a știut să creeze acest Milan invincibil. Un om de o mare umanitate. Ca Berlusconi nu va mai fi niciun om sau președinte”, spunea Florin Răducioiu despre fostul său patron, Silvio Berlusconi, pentru Orange Sport.

În 2001, la Milan ajungea Cosmin Contra. La acea vreme, internaționalul român era unul dintre cei mai buni fundași dreapta din Europa și impresionase în finala Cupei UEFA, pierdută de echipa sa, Deportivo Alaves, în fața lui Liverpool, scor 4-5, după prelungiri. „Guriță” a avut evoluții bune pe San Siro, a marcat 4 goluri, dar a fost vândut după un sezon, la Atletico Madrid. Celebrul a rămas episodul în care l-a bătut la vestiare pe Edgar Davids, mijlocașul lui Juventus Torino.

„Spre sfârșitul campionatului am câștigat toate meciurile. Berlusconi a venit la vestiar și ne-a încurajat, deși era supărat”, spunea Contra despre Berlusconi. El recunoștea că decizia de-a pleca de la Milan a fost total neinspirată. „E cea mai proastă decizie pe care am luat-o în cariera mea de jucător! Întotdeauna voi regreta. Decizia am luat-o la două dimineața, pentru că a doua zi se termina perioada de transferuri.”