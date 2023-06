Cum s-a schimbat viața „româncei lui Berlusconi” după scandalul în care a fost implicată. Fotomodelul are doar cuvinte de laudă la adresa fostului premier italian

În 2015, presa italiană a scris despre un scandal care implica plăți în valoare totală de 2,15 milioane de euro făcute de Silvio Berlusconi către 20 de tinere, printre care, se presupune, s-ar fi numărat și o româncă.

Aceste plăți au fost asociate cu petrecerile extravagante organizate de fostul premier în perioada 2010-2014, conform datelor obținute de procurorii italieni. În centrul atenției se afla Ioana Vișan, care a devenit cunoscută în urma acestui scandal, deși a negat vehement că ar fi avut o relație intimă cu Berlusconi.

„Românca lui Berlusconi” l-a apreciat mereu pe fostul premier italian

De atunci, Ioana Vișan și-a construit o nouă viață în Australia, lăsând în urmă trecutul tumultuos. Așezată într-un paradis exotic, ea duce acum o viață plină de lux. Aceasta a fost singura femeie din cele plătite de fostul premier italian care a vorbit în fața instanței despre petrecerile organizate de Berlusconi.

„Foarte generos, protector, aproape ca un tată”, spunea Ioana Vișan în 2015. Fotomodelul a mărturisit atunci că primea între 2.000 și 5.000 de euro pentru o seară pe care o petrecea cu Silvio Berclusconi, dar a negat întotdeauna că între ei ar fi existat relații intime.

Ioana Vișan a recunoscut în fața ziariștilor italieni că relația de amiciție s-a răcit după începerea procesului. „Am spus numai adevărul. Și nu înțeleg de ce, totuși, deși am spus numai adevărul, președintele a dispărut. Nu mai am vești de la el”, spune Ioana, conform știrileprotv.ro.

Cum l-a întâlnit românca pe Silvio Berlusconi

Tot atunci, tânăra româncă a vorbit despre cum l-a cunoscut pe Silvio Berlusconi și a dezvăluit că primea de la el bijuterii de lux, iar el avea foarte multe calități. „Pe Silvio Berlusconi l-am cunoscut la teatru, acum patru ani de zile, la Roma, într-o seară. Pentru mine a fost o mare plăcere”, povestea Ioana Vișan.

Deși a primi bijuterii extrem de scumpe de la Berlusconi, fotomodelul a spus că cel mai mare cadou a fost amiciția dintre ei. Ea îl descria ca pe un bărbat cu foarte multe calități și o persoană deosebită. „Eu am o stimă foarte mare pentru domnul președinte Silvio Berlusconi, îl stimez în mod deosebit, are foarte multe calități.

Am avut ce învăța de la el, cu siguranță, mai ales în ceea ce privește Dreptul constituțional. Este un foarte bun tată de familie, este o persoană deosebită, este un mare apărător al libertății”, spunea aceasta în urmă cu mai mulți ani, potrivit wowbiz.ro.