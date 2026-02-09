Sindicatul Europol susține că sute de polițiști care l-au căutat pe Emil Gânj nu au fost plătiți pentru orele suplimentare 

Sindicatul Europol a transmis că zeci de polițiști din Mureș sunt umiliți de șefii direcți, care refuză să le plătească sutele de ore suplimentare lucrate în timpul căutărilor lui Emil Gânj, bărbatul care și-a ucis partenera și apoi i-a dat foc. „Zilele acestea, zeci de polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Mureș sunt umiliți și privați de drepturile salariale cuvenite, tocmai de șefii care i-au obligat să presteze sute de ore suplimentare”, au afirmat sindicaliștii.

Potrivit sindicatului, cazul din județul Mureș, care a generat ample discuții despre eficiența legislației privind violența domestică și protecția victimelor, a fost gestionat prin efortul a sute de polițiști mobilizați zi și noapte, în acțiuni investigative și de căutare a autorului.

„Activităţile dispuse în acest caz, deopotrivă de conducerea IPJ Mureş cât şi de conducerea IGPR, au făcut ca sute de poliţişti să presteze ore suplimentare, sub promisiunea că acestea vor fi compensate cu timpul liber corespunzător sau plătite, dacă o compensare cu timp liber nu va fi posibilă”, au mai anunțat sindicaliștii.

Potrivit acestora, în aceste zile, zeci de polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale din IPJ Mureș „sunt umiliţi şi privaţi de drepturile salariale cuvenite, tocmai de şefii care i-au obligat să presteze sute de ore suplimentare”.

„Colegii noştri au stat luni la rând în prima linie a activităţilor poliţieneşti, implicându-se total în investigarea, cercetarea şi căutarea criminalului condamnat, Gânj Emil, fiind supuşi unui program de lucru infernal, cu sute de ore suplimentare prestate într-o perioadă foarte scurtă de timp. Aceste activităţi au fost dispuse de şeful Serviciului de Investigaţii Criminale, nimeni altul decât Comisarul Şef Roşiu Bogdan, cel care la momentul comiterii omorului a ocupat funcţia de Adjunct pe linie de Ordine Publică al Şefului IPJ Mureş, care astăzi a ales să-i trateze cu dispreţ, să-i ameninţe cu represiuni pe colegii care solicită plata orelor suplimentare şi să le pună piedici administrative absurde, în compensarea timpului suplimentar prestat în interesul instituţiei, pentru investigarea, a probabil celui mai complex şi dificil caz, din istoria IPJ Mureş”, a explicat sindicatul.

Aceștia susțin că întocmirea documentelor necesare pentru plata orelor suplimentare este o obligație legală care revine celor ce dispun prestarea acestora.

Sindicatul Europol susține că, în timpul unei ședințe care a avut loc pe data de 5 februarie pentru „detensionarea” situației, „şeful Serviciului de Investigaţii Criminale, a preferat să-şi intimideze proprii lucrători, sugerând că, dacă vor îndrăzni să îşi ceară drepturile salariale, legale, de altfel, privind plata orelor suplimentare, vor avea parte de controale şi repercusiuni venite din partea IGPR”.

„Astfel de manifestări denotă nu doar lipsă de empatie, ci şi un dispreţ total faţă de poliţişti, faţă de valorile profesiei de poliţist, faţă de lege şi faţă de principiile unui management corect şi responsabil. Nu doar că acestor poliţişti li se refuză plata pentru efortul lor, dar sunt împinşi să accepte sacrificii personale fără precedent: au fost în imposibilitate de a beneficia de concedii de odihnă, au muncit până la epuizare inclusiv în zilele libere, uneori renunţând la dreptul de a beneficia de concediul legal de 21 de zile (...) Este inadmisibil ca într-o instituţie de aplicare a legii să existe asemenea atitudini feudale”, a explicat sindicatul.

Aceştia întreabă „cine permite unui şef, indiferent de numele sau gradul său profesional, să trateze oamenii ca pe nişte cifre în statistici, să le refuze plata orelor suplimentare, prestate la dispoziţia conducerii unităţii şi să îi menţină în teroare?”.

Bărbatul din județul Mureș, acuzat că și-a ucis partenera și apoi i-a dat foc, în luna iulie a anului trecut, a fost trimis în judecată, în absență, în luna octombrie, pentru omor calificat cu premeditare, distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu și încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție.

Arestat preventiv în lipsă, Emil Gânj, condamnat anterior pentru uciderea unui bărbat, este dat în urmărire generală.