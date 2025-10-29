Sindicatele organizează miercuri un protest în fața Guvernului pentru creșterea salariilor și pensiilor

Mai multe confederaţii sindicale, printre care CNSLR-Frăţia, Cartel ALFA, CSDR şi Meridian, susţinute de Federaţia „Solidaritatea Sanitară”, vor protesta miercuri în faţa Guvernului, cerând majorarea salariului minim şi a pensiilor, o taxare echitabilă şi stoparea măsurilor de austeritate aplicate persoanelor vulnerabile.

Cele patru mari confederaţii sindicale îndeamnă lucrătorii, studenţii, pensionarii şi tinerii să iasă în stradă pentru a cere măsuri concrete, juste şi imediate care să protejeze drepturile fundamentale şi munca cinstită.

„Vom ieşi în stradă pentru a arăta că nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea, incompetenţa şi lipsa de responsabilitate a celor aflaţi la conducere”, precizează iniţiatorii protestului.

Organizatorii consideră că este momentul ca revendicările să fie făcute auzite şi nedreptatea să fie combătută.

Protestatarii solicită creşterea salariului minim şi a pensiilor, reluarea negocierilor colective şi încheierea Contractului Colectiv de Muncă, o taxare echitabilă, protejarea locurilor de muncă şi investiţii în economie. Aceștia cer aplicarea legii salarizării, indexarea salariilor cu inflaţia, acordarea tuturor sporurilor în sănătate şi asistenţă socială.

În educaţie, sindicaliştii cer abrogarea măsurilor care au crescut norma didactică, comasat şcoli şi redus veniturile profesorilor, precum şi renunţarea la măsurile privind decontarea transportului şi a burselor studenţilor. În alte domenii, solicită predictibilitate în salarizare pentru poliţişti, militari şi personal contractual.

Sindicaliştii din sănătate cer indexarea anuală a veniturilor cu rata inflaţiei, plata drepturilor aferente pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale, acordarea indemnizaţiei de hrană şi a voucherelor de vacanţă tuturor angajaţilor, finalizarea noii legi a salarizării şi deblocarea posturilor în sistemul sanitar public, respectând drepturile legale şi contractuale ale lucrătorilor.

Aceştia solicită revenirea la o distribuţie corectă a contribuţiilor sociale între angajator şi angajat. Federaţia subliniază că aceste revendicări urmăresc apărarea demnităţii profesioniştilor din sănătate, asigurarea echităţii salariale şi protejarea sistemului public de sănătate.