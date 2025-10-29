Social

Sindicatele organizează miercuri un protest în fața Guvernului pentru creșterea salariilor și pensiilor

Comentează știrea
Sindicatele organizează miercuri un protest în fața Guvernului pentru creșterea salariilor și pensiilorSursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Mai multe confederaţii sindicale, printre care CNSLR-Frăţia, Cartel ALFA, CSDR şi Meridian, susţinute de Federaţia „Solidaritatea Sanitară”, vor protesta miercuri în faţa Guvernului, cerând majorarea salariului minim şi a pensiilor, o taxare echitabilă şi stoparea măsurilor de austeritate aplicate persoanelor vulnerabile.

Sindicatele fac apel la mobilizare generală

Cele patru mari confederaţii sindicale îndeamnă lucrătorii, studenţii, pensionarii şi tinerii să iasă în stradă pentru a cere măsuri concrete, juste şi imediate care să protejeze drepturile fundamentale şi munca cinstită.

„Vom ieşi în stradă pentru a arăta că nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea, incompetenţa şi lipsa de responsabilitate a celor aflaţi la conducere”, precizează iniţiatorii protestului.

Organizatorii consideră că este momentul ca revendicările să fie făcute auzite şi nedreptatea să fie combătută.

Energia negativă nu le scapă. Zodiile cele mai sensibile
Energia negativă nu le scapă. Zodiile cele mai sensibile
Traiul la bloc și costurile lunare. Tot ce trebuie să știi despre întreținere și penalități
Traiul la bloc și costurile lunare. Tot ce trebuie să știi despre întreținere și penalități

Măsuri urgente pentru protecţia lucrătorilor şi pensionarilor

Protestatarii solicită creşterea salariului minim şi a pensiilor, reluarea negocierilor colective şi încheierea Contractului Colectiv de Muncă, o taxare echitabilă, protejarea locurilor de muncă şi investiţii în economie. Aceștia cer aplicarea legii salarizării, indexarea salariilor cu inflaţia, acordarea tuturor sporurilor în sănătate şi asistenţă socială.

FNSA Federația Națională a Sindicatelor din Administrație

Sursă foto: Facebook

În educaţie, sindicaliştii cer abrogarea măsurilor care au crescut norma didactică, comasat şcoli şi redus veniturile profesorilor, precum şi renunţarea la măsurile privind decontarea transportului şi a burselor studenţilor. În alte domenii, solicită predictibilitate în salarizare pentru poliţişti, militari şi personal contractual.

Federaţia „Solidaritatea Sanitară” susţine revendicările angajaţilor din sănătate

Sindicaliştii din sănătate cer indexarea anuală a veniturilor cu rata inflaţiei, plata drepturilor aferente pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale, acordarea indemnizaţiei de hrană şi a voucherelor de vacanţă tuturor angajaţilor, finalizarea noii legi a salarizării şi deblocarea posturilor în sistemul sanitar public, respectând drepturile legale şi contractuale ale lucrătorilor.

Aceştia solicită revenirea la o distribuţie corectă a contribuţiilor sociale între angajator şi angajat. Federaţia subliniază că aceste revendicări urmăresc apărarea demnităţii profesioniştilor din sănătate, asigurarea echităţii salariale şi protejarea sistemului public de sănătate.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

07:32 - Energia negativă nu le scapă. Zodiile cele mai sensibile
07:26 - Cum să eviți fraudele la Black Friday. Sfaturi de la reprezentanții ANCOM
07:21 - Măsuri pentru evitarea reclamațiilor la ANAF privind declarațiile fiscale
07:14 - Sindicatele organizează miercuri un protest în fața Guvernului pentru creșterea salariilor și pensiilor
07:02 - Traiul la bloc și costurile lunare. Tot ce trebuie să știi despre întreținere și penalități
06:57 - Populația României scade la 21,7 milioane. Îmbătrânirea demografică se accentuează

HAI România!

Sfinţire, sau exerciţiu de evacuare?
Sfinţire, sau exerciţiu de evacuare?
SUA vs. China și Războiul din Ucraina. Analiză Strategică cu Generalul Adriean Pîrlog
SUA vs. China și Războiul din Ucraina. Analiză Strategică cu Generalul Adriean Pîrlog
Oana Micșoniu, BCR, la Gala Capital „Clienții sunt cei care ne inspiră de fiecare dată”
Oana Micșoniu, BCR, la Gala Capital „Clienții sunt cei care ne inspiră de fiecare dată”

Proiecte speciale