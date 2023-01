Sindicatele anunță grevă generală în Franța. Cel puțin un milion de oameni vor veni la proteste

Președintele Emmanuel Macron vrea ca vârsta de pensionare să fie majorată de la 62 la 64 de ani. Modificarea ar urma să fie aplicată începând cu 2030. Francezii sunt nemulțumiți de decizia liderului de la Elysee. Ei susțin că nivelul de trai a scăzut considerabil din cauza crizei economice. Opt sindicate și alte cinci organizați de tineret au organizat protestele privind reforma pensiilor și fac apel către lucrătorii din toate sectoarele să participe.

Două dintre cele mai mari sindicate din Franța au plănuit o grevă nelimitată începând cu ziua de marți, 31 ianuarie. Sindicatele îi reprezintă pe angajații din stațiunile de schi franceze. Decizia lor va provoca haos, iar planurile celor care au vacanțe planificate în acest zone vor fi distruse. Este important de precizat că este una dintre cele mai aglomerate perioade ale sezonului de schi. Vacanțele din Franța se încheie abia pe 4 martie. Așadar, foarte mulți oameni aleg să își petreacă zilele libere pe pârtii. Vor fi probleme și în ceea ce privește transporturile, inclusv cursele aeriene.

Parisul a fost un câmp de luptă în „Joia neagră”

Manifestațiile din 19 ianuarie, denumite drept „Joia neagră”, au scos în stradă peste 1,12 milioane de francezi. Majoritatea dintre ei au protestat pe străzile Parisului. Angajații din educație, sănătate, transporturi, panificație și din rafinării au fost cei care și-au exprimat nemulțumirile în stradă. „Această reformă este o aberație. La 64 de ani va fi dificil pentru oamenii cu locuri de muncă grele, iar pentru femeile cu cariere incomplete va fi complicat. Și la 64 de ani începi să ai probleme de sănătate. Am 68 de ani și sunt sănătos, dar am început să văd mai des medicii”, a declarat Thierry Dessassis, un profesor pensionat.

În același timp, șeful sindicatului CGT, Philippe Martinez, a spus că mobilizarea din „Joia neagră” a arătat opoziția masivă față de planurile lui Macron. „Cred că aproape 80% dintre oameni sunt împotrivă, mai ales în rândul celor mai tineri. Deci, mobilizarea de acum reflectă opoziția cetățenilor acestei țări față de această reformă”, a mai adăugat Martinez.

Manifestațiile de la Paris au degenerat, iar protestatarii s-au luat la bătaie cu forțele de ordine. Centrul Parisului a devenit un adevărat câmp de luptă. Oamenii au aruncat cu bâte și pietre către polițiștii aflat în zonă. Mai mult decât atât, francezii au rupt gardurile de protecție și au aprins fumigene. Oamenii legii au intervenit cu bastone și gaze lacrimogene, iar câteva zeci de persoane au fost reținute, potrivit Antena 3 CNN.