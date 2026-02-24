Social

Sindicaliștii din Apărare și Ordine Publică protestează și formulează acuzații dure la adresa premierului Ilie Bolojan

Comentează știrea
Sindicaliștii din Apărare și Ordine Publică protestează și formulează acuzații dure la adresa premierului Ilie Bolojansursa: Facebook
Din cuprinsul articolului

Sindicaliştii din Apărare şi Ordine Publică, care sunt membri la mai multe federaţii, protestează, marţi, în Bucureşti. Nemulțumirile sunt legate de creşterea vârstei de pensionare. Ei îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că „doreşte să ducă în prăpastie capacitatea României de a se apăra”. De asemenea, șeful Executivului mai este acuzat de trădare. Sindicaliştii au pornit, azi, în marş către Palatul Victoria, însă li s-a comunicat că la Guvern programul cu publicul s-a încheiat.

Sindicaliștii din Apărare și Ordine Publică, proteste vehemente. Acuzații dure la adresa premierului Ilie Bolojan

Sindicaliştii din Apărare şi Ordine Publică organizează, marţi, un protest în Bucureşti faţă de creşterea vârstei de pensionare.

Protestul a început la ora 17.00, în Piaţa Victoriei, sindicaliştii plecând la drum cu intenția de a picheta Guvernul pe durata şedinţei în care ar urma să fie adoptată reforma administraţiei.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat adoptarea reformei administraţiei publice şi pachetul de relansare economică. Se anunță schimbări majore pentru 2026
Premierul Ilie Bolojan a anunţat adoptarea reformei administraţiei publice şi pachetul de relansare economică. Se anunță schimbări majore pentru 2026
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 25 februarie 2026. Titan, luna lui Saturn
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 25 februarie 2026. Titan, luna lui Saturn

„Premierul cunoaşte că are peste 20.000 de poliţişti şi militari pensionabili, se joacă cu cuvintele. Doreşte să ducă în prăpastie capacitatea României de a se apăra şi nu vom accepta aşa ceva”, a spus Vasile Zelca, preşedintele SNPPC.

Ce spun liderii de sindicat

El a mai atras atenția că se poate ajunge la adâncirea deficitului de personal, pentru că tinerii ocolesc aceste mesarii având în vedere schimbările frecvente ale legislaţiei.

„S-ar putea să vă rugaţi să vină poliţişti din spaţiul extracomunitar, pentru că romnii nu vor mai dori să se facă polişti şi militari cu un salariu de 5.000 de lei pe lună şi o pensie de mizerie. Premierul trebuie să înţeleagă aceste aspecte, dacă nu înţeleagă poate să plece acasă”, a mai declarat Zelca.

„Ori este inconștiență, ori este trădare”

„Militarii şi poliţiştii trebuie lăsaţi în pace să-şi facă treaba. Ceea ce face domnul Bolojan, ori este inconştienţă, cu tot respectul, ori este trădare, pentru că nu poţi să slăbeşti capacitatea României de a se apăra”, și-a mai exprimat Zelca nemulțumirea față de măsurile Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:01 - Premierul Ilie Bolojan a anunţat adoptarea reformei administraţiei publice şi pachetul de relansare economică. Se anu...
21:57 - Sindicaliștii din Apărare și Ordine Publică protestează și formulează acuzații dure la adresa premierului Ilie Bolojan
21:44 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 25 februarie 2026. Titan, luna lui Saturn
21:31 - Anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a avut un efect pe termen lung: Sloganul s-a transformat în stare de spirit
21:22 - O femeie și-a bătut crunt și nora, și cuscra. A fost emis ordin de protecție
21:16 - Marian Mexicanu lăsat fără niciun ban de fosta soție. Ce avere a avut lăutarul

HAI România!

România distrusă de sabotajul ONG-urilor
România distrusă de sabotajul ONG-urilor
🏛️ Diplomația din spatele literaturii: Rolul lui Vasile Alecsandri în formarea României Moderne
🏛️ Diplomația din spatele literaturii: Rolul lui Vasile Alecsandri în formarea României Moderne
🔴 Scandal uriaș cu #rezist. Useriștii provoacă și după aia se plâng
🔴 Scandal uriaș cu #rezist. Useriștii provoacă și după aia se plâng

Proiecte speciale