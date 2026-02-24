Sindicaliștii din Apărare și Ordine Publică protestează și formulează acuzații dure la adresa premierului Ilie Bolojan

Sindicaliştii din Apărare şi Ordine Publică, care sunt membri la mai multe federaţii, protestează, marţi, în Bucureşti. Nemulțumirile sunt legate de creşterea vârstei de pensionare. Ei îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că „doreşte să ducă în prăpastie capacitatea României de a se apăra”. De asemenea, șeful Executivului mai este acuzat de trădare. Sindicaliştii au pornit, azi, în marş către Palatul Victoria, însă li s-a comunicat că la Guvern programul cu publicul s-a încheiat.

Protestul a început la ora 17.00, în Piaţa Victoriei, sindicaliştii plecând la drum cu intenția de a picheta Guvernul pe durata şedinţei în care ar urma să fie adoptată reforma administraţiei.

„Premierul cunoaşte că are peste 20.000 de poliţişti şi militari pensionabili, se joacă cu cuvintele. Doreşte să ducă în prăpastie capacitatea României de a se apăra şi nu vom accepta aşa ceva”, a spus Vasile Zelca, preşedintele SNPPC.

El a mai atras atenția că se poate ajunge la adâncirea deficitului de personal, pentru că tinerii ocolesc aceste mesarii având în vedere schimbările frecvente ale legislaţiei.

„S-ar putea să vă rugaţi să vină poliţişti din spaţiul extracomunitar, pentru că romnii nu vor mai dori să se facă polişti şi militari cu un salariu de 5.000 de lei pe lună şi o pensie de mizerie. Premierul trebuie să înţeleagă aceste aspecte, dacă nu înţeleagă poate să plece acasă”, a mai declarat Zelca.

„Militarii şi poliţiştii trebuie lăsaţi în pace să-şi facă treaba. Ceea ce face domnul Bolojan, ori este inconştienţă, cu tot respectul, ori este trădare, pentru că nu poţi să slăbeşti capacitatea României de a se apăra”, și-a mai exprimat Zelca nemulțumirea față de măsurile Guvernului condus de Ilie Bolojan.