Simona Halep, scoasă din joc de o mare problemă. Românca a ratat șansa de-a juca o finală

Simona Halep a fost scoasă încă o dată, din joc, de problemele medicale. Jucătoarea de tenis din România ar fi trebuit să joace, astăzi, în semifinalele turneului de la Bad Homburg, din Germania, împotriva canadiencei Bianca Andreescu. Dar, sportiva din Constanța a fost nevoită să declare forfait din cauza problemelor fizice.

Simona Halep nu a putut să ia startul în semifinala contra Biancăi Andreescu

Simona a anunțat că s-a trezit cu gâtul blocat, vineri dimineață, situație care a făcut imposibilă participarea la semifinala competiției. „Îmi pare rău că a trebuit să mă retrag astăzi înainte de meciul meu din semifinală. Din păcate, m-am trezit în această dimineaţă cu gâtul blocat, iar acest lucru nu îmi permite să performez cât mai bine”, a fost vestea pe care a dat-o Simona Halep.

Ea se calificase în semifinalele turneului de la Bad Homburg, după ce o învinsese pe americanca Amanda Anisimova, fără emoții, scor 6-2, 6-1. Știam că este o jucătoare care lovește puternic. Am fost agresivă și am făcut un meci bun. Peste tot sunt sprijinită de fani. Îmi place mult orașul! Va fi un meci dificil cu Bianca Andreescu, știu la ce să mă aștept. Pe iarbă, mereu e greu. Acum mă voi bucura pentru ce am realizat”, spunea Simona după succesul obținut joi.

Drum liber către finală pentru jucătoarea de tenis din Canada

Simona și Bianca Andreescu s-au întâlnit o singură dată în circuitul profesionist. A fost vorba despre meciul din anul 2019, disputat la Turneul Campioanelor. Atunci, „Simo” a câștigat în trei seturi, cu scorul de 6-3, 6-7(3), 6-3. Acum, după perioada de refacere, care din câte se pare nu va fi de lungă durată, Simona se va pregăti pentru participarea la turneul de Mare Șlem de la Wimbledon, acolo unde a triumfat în 2019.

În aceste condiții, Bianca Andreescu va lupta în finala de la Bad Homburg împotriva câștigătoarei semifinalei disputate de franțuzoaicele Alize Cornet și Caroline Garcia.