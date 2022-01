INTERVIU/ Ea este cea mai mică concurentă din Semifinala Selecției Naționale Eurovision 2022. Sophia Ulianov vrea să ne reprezinte la Torino, Italia

Evenimentul Zilei: De când te-ai decis că vrei să te duci către o carieră artistică ?

Sophia Ulianov: Eu am început să cânt de când aveam 7 ani. Nu eram hotărâtă dacă asta voiam să fac mai târziu, dar m-a atras scena, muzica și lumea spectacolului. Pentru că mi-a plăcut această lume a artiștilor, am făcut și modelling și actorie. Acum cariera înspre care înclin cel mai mult este actoria.

Părinții tăi sunt de acord, te susțin din acest punct de vedere sau vor să te vadă doctor, inginer, arhitect, nicidecum artistă?

Culmea este că deși amândoi sunt doctori, au fost de acord să-mi urmez visul și m-au susținut.

Eurovision este primul concurs mare la care participi sau au mai fost și altele de-a lungul timpului? De ce Eurovision, un concurs care implică o presiune foarte mare pe umerii tăi?

Am participat la WCOPA în Los Angeles, la un concurs internațional de talente, unde m-am calificat în semifinală. Am luat locul 1 la un concurs de muzică din Serbia. Am mai participat și la multe alte festivaluri de muzică pentru copii și tineret unde am luat întotdeauna premii. Este un concurs mare, dar eu voi face tot posibilul să fiu la înălțime și o să dau tot ce este mai bun. Presiunea este un lucru obișnuit în lumea artistică și trebuie să mă obișnuiesc.

Ai contribuit la piesa cu care te-ai prezentat la preselecțiile naționale? La modul dacă ți-ai pus amprenta pe linia melodică sau versuri.

Melodia are în spate un compozitor cunoscut, Eduard Carcota, care a mai câștigat Eurovision România. Da, am lucrat la versuri, iar povestea din spatele piesei este inspirată din viața mea.

Cu cine te-ai pregătit pentru această participare?

Sunt eleva școlii de canto Art Music și m-am pregătit cu profesoara mea Leyla Saman care a participat și ea la X Factor, suntem o școală plină de talente.

Cum reușești să îmbini școala cu muzica? Și ce ai vrea să urmezi după terminarea liceului?

Când îți place ceea ce faci, este ușor să le îmbini și am o susținere mare din partea școlii. Pe viitor, aș vrea să aplic la o facultate de arte din Anglia.

Care este artistul pe care îl admiri și te-a influențat în drumul tău sore o carieră muzicală? Dar din România? Cu cine ți-ar plăcea să colaborezi?

O artistă pe care o admir este Lana Del Rey. Sunt cel mai mare fan. Dacă aș avea o oportunitate de a colabora cu un artist din România, aș colabora cu Delia. O admir și ca om și ca artist.

Pe final unde te pot găsi cei care vor să-ți urmărească activitatea?

Mă pot găsi pe Instagram și pe TikTok cu numele de utilizator Sophiagabiiii. Îi aștept acolo