Sport Simona Halep a aflat un lucru șocant. Cine sunt dușmanii de aproape







Simona Halep ridică semne de întrebare cu privire la integritatea Laboratorului din București, care este acreditat de către WADA. Sportiva susține că a fost șocată să afle că probele de sânge prelevate acolo nu au fost gestionate conform regulamentelor stabilite.

Pentru prima dată, Simona Halep a adus în discuție acuzații legate de scandalul de dopaj în care a fost implicată. Ea și-a exprimat dezamăgirea și a menționat că încă se simte afectată după aflarea faptului că proba de sânge prelevată în București nu a fost manipulată conform regulamentelor.

Halep a subliniat că sângele ei a fost lăsat la o temperatură incorectă timp de două ore și ceva, ceea ce nu se poate întâmpla la un nivel atât de înalt.

Simona Halep, suspendată pe patru ani din cauza unui document din România

„Acum să povestesc cum am descoperit de unde vine treaba cu sângele. La Lausanne, în sală, erau foarte multe ecrane în mijloc, direct în fața mea. Fratele meu era la două scaune de mine, avocații lângă mine.

Apare documentul, iar fratele îmi spune că scrie în românește. Atunci am văzut steagul României și București. Nu înțelegeam cum e posibil ca eu să fiu suspendată patru ani de zile din cauza unui document venit din România”, a declarat Simona Halep.

Sportiva a subliniat că, în ciuda circumstanțelor, proba de sânge a prezentat valori normale. Tribunalul a fost uluit, mai ales că se afla în același oraș, la doar câteva minute distanță de laborator.

Halep a punctat apoi că un astfel de incident nu ar trebui să aibă loc la un nivel atât de înalt.

„Am fost dezamăgită și încă sunt foarte dezamăgită. Revenind la capitolul trădare, putem spune asta! De asta mă simțeam trădată”, a spus sportiva.

Sportiva, dezamăgită că nu a fost testată corect

Simona Halep a adăugat apoi că nu a vrut niciodată să fie favorizată, însă tot ceea ce vrea este să se respecte niște reguli și să fie testată așa cum trebuie.

„A fost dezamăgitor că nu s-a respectat acest lucru. Acolo, la sânge, cred că a fost ceva ciudat. Da, o spun!”, a declarat Simona Halep, la Antena 3 CNN.

Suspiciunea de neregularități în pașaportul biologic a fost provocată de o probă de sânge colectată la data de 22 septembrie 2022.

Pașaportul biologic al Simonei cuprinde un total de 56 de probe de sânge, dintre care cinci au fost considerate nevalide. Prima probă a fost prelevată pe 27 august 2013, în timp ce cea mai recentă a avut loc pe 3 martie 2023.

Simona Halep a crezut că cineva a vrut să-i facă rău intenționat

Jucătoarea de tenis a mai declarat că după ce a fost suspendată, primul lucru pe care l-a făcut a fost să ceară filmările de pe camerele de supraveghere, pentru că avea gânduri că cineva a vrut să-i facă rău.

„Pentru că primul gând ăsta a fost când ştii că nu ai făcut nimic: că cineva ţi-a făcut rău. Nu credeam în răutate, mi-a fost foarte greu să accept că cineva mi-ar face rău fără ca eu să fac ceva...

Primul gând ăsta a fost, că cineva mi-a pus ceva în pahar sau ceva... Dar nu am găsit nimic.

Iar apoi am avut noroc că avocaţii mei au spus că sunt foarte multe cazuri de contaminare la suplimente. Şi atunci am luat tot ce am băut în ultima perioadă şi am trimis la testare. Şi aşa s-a aflat”, a menţionat Halep.