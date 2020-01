Privind retrospectiv, la forma arătată în ultimele șase luni, Simona nu s-ar afla printre jucătoarele care pot să spere la marea victorie din Australia. Fapt remarcat și de Peter Bodo, specialist ESPN în tenis, care notează că românca n-a mai existat după victoria de la Wimbledon.

„Simona Halep este numărul 4 în lume, dar nu a mai jucat convingător de la un moment extraordinar al carierei sale, titlul de la Wimbledon. De atunci, bilanţul este de 7 victorii şi 7 înfrângeri, iar accidentările i-au provocat probleme. În schimb, adversara sa, Jennifer Brady, vine după două succese consecutive la Brisbane în faţa Mariei Şarapova şi a lui Ashleigh Barty,” a afirmat americanul.

I-a câștigat pe Cahill și Iuruc

Într-adevăr, după ce a câștigat trofeul de la Wimbledon, Simona a avut mari sincope. Deși, l-a recâștigat total pe antrenorul Darren Cahill și a început o relație cu Toni Iuruc. O altă problemă a fost legată de indispozițiile fizice, așa cum a fost cea de la Wuhan, din toamnă, atunci când a fost nevoită se abandoneze meciul cu Elena Ribakina, din cauza durerilor la spate.

Simona a părut demotivată și cu atenția distrasă de la tenis, obosită de turneul de promovare a succesului de la Wimbledon, pe care l-a avut în România. Între timp, după vacanța de iarnă, constănțeanca s-a mutat în Australia, acolo unde a pregătit asaltul la trofeul de la Australian Open. Halep are de partea ei câteva atuuri care îi dau dreptul să se gândească la al treilea succes major al carierei.

1. La 28 de ani, românca a acumulat suficentă experiență în competițiile de calibru și cunoaște în detaliu jucătoarele cu nume din circuit.

2. Are câteva prezențe consistente la Melbourne, acolo unde a jucat o finală de poveste cu daneza Caroline Wozniacki, în 2018, și a pierdut dramatic, scor 6-7(2), 6-3, 4-6.

Premii uriașe la Melbourne

3. Joacă în țara natală a lui Darren Cahill, antrenorul cu care Simona s-a înțeles cel mai bine și pe care a reușit să-l convingă să revină în staff-ul ei, după o despărțire neașteptată. „Faptul că îl am, din nou, pe Darren Cahill lângă mine este un mare plus. Și anul trecut am ținut legătura permanent, dar este important că îl am din nou lângă mine. Îmi dă multă încredere și sunt mai puțin stresată când știu că este cu mine”, spunea Halep la începutul anului.

4. Dorința de-a șterge impresia lăsată în a doua jumătate din 2019, atunci când fosta mare jucătoare cehoslovacă, Martina Navratilova, a concluzionat. „Am ajuns la concluzia că are o problemă în a gestiona victoriile și în a-și păstra calmul după ce obține un succes major.”

5. Nu în ultimul rând, orice participant la un nivel de asemenea nivel este motivat și de apsectul financiar. Premiile oferite la această ediție a Australian Open ating un record pentru primul turneu de Mare Șlem al anului:

Turul 1: 90.000 de dolari

Turul 2: 128.000 de dolari

Turul 3: 180.000 de dolari

Optimi de finală: 300.000

Sferturi de finală: 525.000 de dolari

Semifinale: 1.040.000 de dolari

Finala: 2.065.000 de dolari

Câștigătoare: 4.120.000 de dolari

