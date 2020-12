Corneliu Idu, în vârstă de 67 de ani, patronul uneia dintre cele mai vechi companii de shipping din ţară, a murit, marți dimineață. Milionarul din Constanța a fost infectat cu noul coronavirus.

Potrivit mass media locale, acesta a ajuns la spital în stare gravă, însă a fost mult prea târziu. Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru a îi salva viața, scrie Cuget Liber.

Cornel Idu a iubit tenisul din toată inima. Astfel, de-a lungul timpului, celebrul om de afaceri din Conatnța i-a sprijinit în carieră pe mai mulți jucători, printre care Andrei Pavel, Horia Tecău și Simona Halep. A deținut și Tenis Club Idu din Mamaia, una dintre cele mai impresionante și moderne baze din țară.

Cornel Idu, a deținut „Idu Shipping and Services”, una dintre cele mai mari și mai profitabile afaceri în domeniul shippingului.

Corneliu Idu a povestit cum a cunscut-o pe Simona Halep

Într-un interviu acordat în urmă cu aproximativ trei ani, Corneliu Idu a posvestit cum a cunscut-o pe Simona Halep. Omul de afaceri a mai dezvăluit cum l-a schimbat tenismena pe Bogdan Pandichi, fostul antrenor al acesteia.

A venit la mine la club cu antrenorul ei, Bogdan Pândichi, când avea vreo 14 ani. Juca, parcă, la Şcoala Sportivă şi era deja cea mai bună jucătoare din ţară la vârsta ei. O văzusem de multe ori pe la turnee, mai ales că organizam şi noi, la Tenis Club IDU, unele, de nivel foarte înalt. Ştiam că are mari perspective. Pândichi a venit să-mi spună că fata ar avea nevoie de sprijin financiar şi să mă întrebe dacă vreau s-o ajut. M-a pus într-o situaţie destul de delicată fiindcă a venit la discuţie împreună cu ea. Nu eram pregătit să-mi asum o asemenea responsabilitate, dar până la urmă am fost de acord să o ajut”, a dezvaluit Idu.

„I-am spus Simonei că din acel moment nu va avea nicio grijă, că am să-i asigur toate resursele financiare de pregătire şi de participare la toate marile turnee internaţionale. Îmi aduc aminte, Simona era extrem de timidă, dar mustea de ambiţie. Aşa a început ea la noi, împreună cu antrenorul ei, Pândichi”, a declarat afaceristul.