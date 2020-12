Pentru meritele sale artistice, Ustad Shahadat Hossain Khan a primit din partea Ministerului Culturii Ekushey Padak, al doilea premiu civil în Bangladesh, introdus în memoria martirilor Mișcării de limbă bengaleză din 1952. Premiul este acordat pentru a recunoaște contribuțiile din mai multe domenii, printre care cultură, educație și economie.

Din cauza faptului că avea şi diabet, medicii din capitala Dhaka n-au mai putut face nimic pentru marele artist care a decedat la vârsta de 62 ani, răpus de celebra boală infecţioasă. Nepotul său Mohammad Parvez Rubel a confirmat vestea neagră pentru jurnaliştii locali de la New Age.

Khan, simbol naţional în Bangladesh

„Bunicul meu a fost internat în spital după ce fost testat pozitiv la Covid-19 în urmă cu 12 zile. Ulterior a avut pneumonie și probleme de respirație. De asemenea, suferea de diabet. S-a stins sâmbătă în jurul orei 19:30”, a declarat Mohammad Parvez Rubel. În urma lui Khan rămân fiicele sale gemene.

Shahadat Hossain Khan s-a născut la 6 iulie 1958 într-o familie de muzicieni din Brahmanbaria. Tatăl său, Ustad Abed Hossain Khan, a fost un virtuoz al sitarului. Sitarul este un instrument cu coarde originar din subcontinentul indian. Acesta e utilizat în muzica clasică hindustană şi a fost inventat în India Medievală. El a devenit popular în secolele al XVI-lea și al XVII-lea și a ajuns la forma actuală în India secolului al XVIII-lea.

Utilizat pe scară largă pe întregul subcontinent indian, sitarul a devenit cunoscut popular în lume datorită interpretărilor lui Ravi Shankar, începând cu sfârșitul anilor 1950 și începutul anilor 1960. În anii 1960, a apărut o tendință de scurtă durată pentru utilizarea sitarului în muzica pop occidentală, instrumentul apărând pe piesele unor formații precum The Beatles, The Doors, The Rolling Stones, Metallica și altele.

Khan a fost atras de muzică încă de la 7 ani

Khan a început să învețe tabla și sarod de la tatăl său când avea 7 ani. În 1981 a obţinut masterul în Istoria Artelor la Universitatea Dhaka și în 1985 a absolvit Ali Akbar College of Music din California, SUA. Ulterior a predat muzică la Government Music College, dar şi sarod, vioară, flaut și chitară la Bangladesh Shilpakala Academy, din 1993 până în 1994.

De asemenea, a compus muzică pentru documentarele Mrituhin Pran și Meet Bangladesh. Ustad Shahadat Hossain Khan a primit Ekushey Padak în 1994 pentru contribuția sa pe scena muzicală a țării. El a fost înmormântat la cimitirul Martyred Intellectuals din Mirpur duminică, la ora 15:30.

Ce sunt sarodul şi tabla?

Sarodul este un instrument cu coarde, utilizat în principal în muzica hindustană din subcontinentul indian. Alături de sitar, este printre cele mai populare și mai importante instrumente.

Tabla reprezintă o pereche de tobe gemene din subcontinentul indian. Începând cu secolul al XVIII-lea, tabla a fost principalul instrument de percuție în muzica clasică hindustană.

Tabla este, de asemenea, frecvent folosită în spectacolele de muzică populară și populară din India, Bangladesh, Pakistan, Nepal, Afganistan și Sri Lanka.

foto: Shahadat Hossain Khan

sursa: newagebd.net