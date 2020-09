Chiar în aceste zile Iulia Vântur se află în izolare în India din cauza pandemiei de coronavirus.

Ies însă la iveală lucruri mai puțin cunoscute despre starul de la Bollywood. Astfel, fosta iubită a lui Salman Khan susține că acesta era alcoolic și agresiv. Celebra actriță a făcut mărturisiri șocante.

Aishwarya Ray și Salman Khan s-au iubit acum două decenii și actrița a vorbit nu tocmai frumos despre celebrul actor indian. Ea a mărturisit că îi vorbea urât și, mai mult, că ar fi agresat-o fizic, acesta fiind și motivul despărțirii.

„După ce ne-am separat, mă suna să-mi vorbească urât. Mă suspecta că aş fi avut relaţii cu colegii de la filmări. Am fost asociată cu toţi. Au fost momente când Salman m-a agresat fizic. Am stat lângă el văzându-i comportamentul atunci când era alcoolic şi în cele mai urâte faze ale manifestării viciului şi ceea ce am primit în schimb a fost abuz ,infidelitate şi jigniri. Acesta este motivul pentru care am pus punct relaţiei ca orice femeie care are respect de sine”, a povestit Ray.

În cartea Being Salman, care prezintă viața actorului, este menționat un incident care s-a petrecut în noiembrie 2001, chiar în faţa apartamentului din Mumbai al actriței. Ray ar fi refuzat să îi deschidă, iar Khan și-a pierdut cumpătul şi a încercat să spargă uşa, ba chiar a amenințat că se va arunca de pe clădire dacă nu este primit înăuntru.

Salman a recunoscut că incidentul este adevărat: „Incidentul este adevărat, dar presa a exagerat. Am o relaţie cu Aishwarya. Dacă nu lupţi într-o relaţie înseamnă că nu vă iubiţi. De ce să m-aş certa cu un necunoscut? Aceste lucruri se întâmplă între noi pentru că ne iubim”, scrie Cancan.

Cât despre căsătoria visată de Iulia, fostă divă de la Pro Tv a fost mereu stânjenită de această întrebare primită inclusiv de la părinţii ei, dar a preferat să evite elegant un răspuns tranşant.