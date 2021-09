Simona Halep ia în calcul o retragere! Curând, chiar. „Va fi foarte greu.″ Alertă

Amintim că în 2021, după ce a plecat spre Australia, Simona Halep a fost nevoită să stea 14 zile în carantină. La fel au pățit toți jucătorii și jucătoarele de tenis care la începutul anului au zburat spre Antipozi.

De asemenea, la acea vreme, sportivii au avut la dispoziție doar 5 ore pentru a se antrena. „Știu că va fi dificil din punct de vedere mental, dar simt că experiențele mele în bule din 2020 mă vor ajuta să știu la ce să mă aștept.

Sunt mai puțin stresată și pentru că știu că au sub control Covid-19 în Australia și că odată ce se termină perioada de carantină, vom fi liberi. Anul acesta petrecut în carantină a însemnat că ne-am obișnuit să petrecem mai mult timp în interior decât obișnuiam.

Simo s-a temut pentru starea plămânilor

Am lucrat foarte mult la condiția mea fizică. Trebuie să am grijă de corpul meu mai mult ca oricând, așa că am făcut foarte multe exerciții pentru forță și viteză, dar de la începutul lui decembrie am trecut la un alt nivel, la pregătirea pe teren”, declara Simona Halep pentru Reuters.

În ianuarie 2021, Halep ajungea în Australia după ce contractase SARS-CoV-2 la finalul lunii octombrie 2020. „Nu m-am îmbolnăvit prea tare, din fericire, dar bineînțeles că am fost îngrijorată cu privire la starea plămânilor mei, așa că am făcut foarte multe teste. Totul a fost în regulă”, spunea campioana de la French Open și Wimbledon.

În cele din urmă, Simo se oprea în sferturile de finală la Australian Open 2021 (organizat între 8 și 20 februarie), fază în care era învinsă de Serena Williams cu 3-6, 3-6. Era a 10-a înfrângere pentru Simo, în istoria confruntărilor directe cu Serena.

Carantinare înseamnă retragere pentru Simona Halep

Revenind în prezent, Simona Halep a subliniat că a decis deja ce va face dacă situația pandemică din Australia va impune carantinarea jucătorilor înainte de Australian Open 2022.

„Dacă va fi din nou impusă o carantină strictă, în opinia mea, nu cred că vor veni prea mulți jucători. Pentru mine, va fi foarte greu să vin dacă știu că pot avea ghinion și în avion pot intra în contact cu o persoană depistată pozitiv.

Dacă trebuie să intru în carantină, este prea mult”, a declarat jucătoarea de tenis originară din Constanța despre posibila retragere de la Australian Open. Totodată, Simo a dezvăluit că și-a îmbunătățit serviciul și că a plătit pentru că forțarea revenirii deși nu era refăcută:

Halep servește mai bine la US Open

”Am exersat serviciul enorm în pauză, nu mă puteam mișca prea mult din cauza accidentarii la picior. Este un progres pe care mi-l doream de mult, acum pot să câstig puncte mai ușor.

Am fost susținută, am auzit încurajări și în românește și în engleză. E mult mai bine, simți energia publicului pe teren, sper să nu se mai schimbe niciodată.

Am fost puțin deprimată, m-am grăbit, am vrut să joc la Wimbledon, nu s-a putut, am învățat lecția, de aceea, dacă simt puțină durere, mă opresc până mă refac, am o vârstă, aproape 30 de ani, e normal să apară astfel de accidentări.”

Simona Halep, în turul doi la US Open

În turul doi de la US Open, Halep o va întâlni miercuri, nu înainte de ora 19:00 (ora României) pe Kristina Kucova (31 de ani, nr. 111 WTA), care a eliminat-o pe Ann Li cu 7-5, 6-1.

Înaintea primei întâlniri directe cu adversara din Slovacia, jucătoarea noastră a subliniat că încă nu a depășit complet problemele medicale de la coapsă:

”M-am antrenat o dată fără bandaj, acum câteva zile, aproximativ jumătate de oră, și am simțit din nou durerea. Probabil că este și ceva mental, dar am și o leziune acolo. Am vorbit cu fizioterapeuții, care m-au sfătuit să păstrez bandajul, deci voi juca în continuare cu el.

”A fost cea mai grea accidentare din, cea mai gravă pe care am avut-o. Nu știam cum să mă descurc. M-am grăbit să revin pentru a juca la Wimbledon, pentru că îmi doream foarte mult să evoluez acolo. Am forțat în acele două săptămâni și apoi a trebuit să stau alte patru în plus din cauza asta.”