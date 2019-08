În turul următor, românca va evolua împotriva învingătoarei din meciul disputat de americanca Madison Keys (18 WTA) și rusoaica Daria Kasatkina (41 WTA).

„A fost un meci foarte, foarte greu! Ea a lovit mingea foarte puternic și a fost dificil să returnez. Am luptat și nu am renunțat la meci. Am vrut să alerg pentru fiecare minge.

Din punct de vedere mental, mi-a greu la începutul meciului, din cauza accidentării. Nu am avut nicio durere, dar mi-a fost greu să intru în ritm. Ea a fost foarte puternică în acele momente. După aceea, am simțit că am trecut peste și că pot fi agresivă. Am simțit că pot să schimb jocul”, a spus Halep la final.

Te-ar putea interesa și: