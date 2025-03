Sport Simona Halep a mărturisit. De ce a luat, de fapt, a luat decizia de a se retrage







Simona Halep a vorbit despre rolul esențial pe care antrenorii Darren Cahill și Daniel Dobre l-au avut în cariera sa, contribuind la dezvoltarea sa sportivă și personală. Decizia de a se retrage din tenis a fost luată în mod spontan, la Transylvania Open, după înfrângerea din primul tur împotriva Luciei Bronzetti.

Halep a explicat că retragerea a fost motivată de un moment emoțional puternic, fără ca măcar familia ei să fie informată în prealabil.

A luat singură decizia de a se retrage

Deși Darren Cahill ar fi dorit o ceremonie de retragere mai mare, Halep a preferat să facă lucrurile în stilul ei.

"La Cluj nici părinţii mei nu ştiam că mă voi retrage, am avut un feeling urât, parcă nu mai puteam.

Şi la finalul meciului le-am spus că am decis să mă retrag. A fost decizia mea şi sunt împăcată că am luat-o la Cluj.

Nu am vrut o ceremonie mare, am făcut cum am vrut eu, deşi Darren Cahill voia altceva. Dar ce am făcut, fac pe barba mea", a declarat Simona.

Problemele emoționale

Suspendarea pentru dopaj a marcat-o emoțional, iar accidentările și dificultățile fizice i-au afectat motivația și adrenalina necesare pentru competiții.

După numeroase discuții cu cei apropiați, a hotărât că este momentul să încheie cariera.

"La Miami am jucat cumva din eliberare, dar nu eram pregătită fizic şi m-am accidentat.

Apoi am făcut tot ce a fost poisibil să mă recuperez să joc, mai ales că nu am vrut să mă operez.

Am avut discuţii cu cei apropiaţi, familia, prietenii, care m-au şi sfătuit să mă opresc dar şi să continui", a adăugat ea.

Simona Halep, retrasă la vârsta de 33 de ani, lasă în urmă un palmares impresionant: 24 de trofee, două titluri de Grand Slam și 64 de săptămâni ca lider mondial în clasamentul WTA.

Cahill și Daniel Dobre au ajutat-o mult

Halep a mai spus că Darren Cahill a avut un rol important în schimbarea personalității ei, ajutând-o să devină mai deschisă față de presă și față de ceilalți jucători din circuit, precum și să câștige turnee de mare calibru.

Acesta a fost alături de Halep în perioada 2015-2021, cu o pauză între octombrie 2018 și ianuarie 2020.

”Darren Cahill a avut o mare contribuiţie la cariera mea. M-a schimbat ca om.

Îmi amintesc că aveam probleme cu forehandul m-a trimis şi la psiholog pe vremea aceea, lucru care m-a ajutat foarte mult.

Eu eram foarte introvertită, el m-a învăţat să discut cu ceilalţi jucători din circuit, să fiu mai deschisă în faţa presei", a explicat ea.

Daniel Dobre, pe de altă parte, a fost un sprijin important pentru Simona, ajutând-o să-și consolideze încrederea în sine.

Sub îndrumarea sa, Halep a câștigat titlul de la Wimbledon în 2019.