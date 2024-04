Simona Halep, o figură pentru Hall of Fame. Darren Cahill nu s-a ferit de cuvinte

Simona Halep a revenit în circuitul tenisului profesionist după ce i-a fost redusă suspendarea de patru ani, pentru dopaj. Sportiva ocupă locul 1.143 în clasamentul WTA.

Darren Cahill, fostul antrenor al campioanei a vorbit despre ceea ce o așteaptă pe jucătoarea de tenis în următoarea perioadă. El i-a lăudat caracterul puternic care a împiedicat-o să abandoneze și a făcut-o să continue lupta.

Darren Cahill a vorbit despre puterea de caracter de care a dat dovadă Simona Halep în perioada suspendării din activitatea sportivă. Chiar dacă a fost acuzată că a trișat, ea a reușit să demonstreze că este nevinovată. Iar acest lucru i-a adus reducerea suspendării pe care a primit-o inițial. De la patru ani, cât i-a stabilit ITIA, Simona a stat în afara arenei doar nouă luni, datorită deciziei TAS.

În acest context, antrenorul crede că fosta sa elevă merită să ocupe un loc în Hall of Fame, galeria de onoare a celebrităților din tenis. El a apreciat faptul că Simona Halep a mers să joace la turneul din Miami, chiar dacă unii au condamnat-o pentru aceasta, dat fiind că nu era suficient pregătită.

„Nu pot să o acuz că a făcut asta (participarea la Miami - n. red.). Când stai în afara circuitului timp de 18 luni și simți că ar trebui să fii și tu acolo. Apare stresul, apare anxietatea, îți pui întrebarea dacă vei mai putea juca vreodată? Nu îmi pot imagina prin ce a trecut. Am vorbit de multe ori despre tăria ei mentală, despre abilitatea de a se ridica de la pământ când i se întâmplă ceva rău”, a arătat Darren Cahill.

Fostul antrenor al campioanei a apreciat puterea mentală a jucătoarei care găsea suficiente resurse să continue în momente grele. Darren Cahill a pareciat atitudinea pozitivă pe care o arată Simona Halep, chiar în cele mai dificile momente. Iar acest lucru o face să fie pregătită pentru orice competiție.

Potrivit spuselor sale, Halep ar trebui să ajungă în Hall of Fame, datorită performanțelor sale Darren Cahill a apreciat că jucătoarea de tenis este o personalitate extraordinară și în afara terenului.

„Din punctul meu de vedere, este o jucătoare care ar trebui să ajungă în Hall of Fame. Are două titluri de Grand Slam, doi ani încheiați pe locul 1 în lume. O jucătore incredibilă. O persoană extraordinară în afara terenului. Din toate acestea cred că ar trebui să fie în Hall of Fame”, a mai spus tehnicianul.