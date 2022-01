Simona Halep a anunțat când se va retrage din tenis. „Am vrut să încerc”

Când se va retrage Simona Halep din tenis? Îndrăgita româncă a comentat pe larg contextul în care va părăsi sportul profesionist după ce s-a întors în țară de la Australian Open, unde a ajuns până în faza optimilor, și a precizat la ce turnee dorește să joace înainte de a se retrage din atenția fanilor săi.

„2022 arată mai bine decât anul trecut”

Simona Halep a precizat că „este ok cu felul în care a jucat” la Australian Open, chiar dacă supărarea și-a spus cuvântul atunci când a pierdut meciul cu Alize Cornet. „Din câte am citit, am avut mai multe puncte câștigate, dar se mai întâmplă să şi pierzi meciurile acestea.

2022 arată deja mai bine decât anul trecut. Fizic, cred că sunt mai bine faţă de anul trecut, dar mai am mult de progresat, nu sunt la nivelul pe care mi-l doresc. Cu siguranță îmi va lua ceva timp să ajung acolo. Căldura pur și simplu m-a dărâmat”, a spus Simona Halep, pe aeroport.

Când se va retrage Simona Halep din tenis

Ulterior, sportiva româncă a vorbit și despre turneele la care va juca în perioada următoare și unde dorește să se simtă bine, fără a ținti un anumit rezultat. După îndeplinirea acestor dorințe, Simona Halep se va retrage definitiv din tenisul profesionist.

„Voi juca la Dubai şi Doha. Aşa am jucat cam în toţi anii, când am fost sănătoasă: Dubai, Doha, Indian Wells, Miami şi Charleston aş vrea să joc, pentru prima dată, înainte să mă las de tenis.

„Am ajuns la o vârstă la care nu mai există presiunea rezultatului”

Am vrut să încerc (să evolueze la Charleston după participarea la Miami – n.r.), zgura verde e mai rapidă decât cea roşie şi cred că nu o să fie atât de greu să mă adaptez. Depinde ce fac la Miami.

Dacă termin în prima săptămână, sper să nu, o să am timp să joc pe zgură, dar dacă nu, e ok.

Foarte bine mă simt şi am încredere că o să fie un an ok, dar nu am aşteptări la rezultat, ci să joc bine, să mă simt bine, pentru că am ajuns la o vârstă la care nu mai există presiunea rezultatului”, a mai spus Simona Halep, potrivit Telekomsport.