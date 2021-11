Simona Halep n-o va face niciodată! Nici dacă o roagă Toni Iuruc: Nu, e prea mult pentru mine

Fostul lider mondial din lumea tenisului a avut parte de un sezon extrem de greu, fiind grav accidentată încă de la începutul anului. Simona Halep și-a dorit foarte mult să revină pe teren, însă a fost nevoită să se retragă de la mai multe turnee din cauza problemei la gambă.

Ultimul turneu al sezonului este cel de la Linz, unde jucătoarea de tenis profesionist părea să fie în formă maximă. După o calificare în semifinale extrem de grea, Simo a fost nevoită să se retragă. A avut din nou parte de o accidentare, de data aceasta la genunchi.

La scurt timp după ce și-a anunțat retragerea, Halep a postat o fotografie pe rețelele de socializare în care arăta starea sa de spirit. Deși genunchiul este umflat și bandajat, pe chipul sportivei este un zâmbet frumos și degajat. Chiar dacă a avut parte de un sezon slab, fără să câștige vreun titlu, ea este optimistă și se pregătește pentru 2022.

Despre cariera sa se știu extrem de multe lucruri, însă puțini sunt cei care o cunosc pe Simona Halep cu adevărat. Atunci când a mers la turneul din Australia, jucătoarea de tenis profesionist a oferit un interviu atipic pentru Barbara Schett, fostă jucătoare de top. Cele două au discutat ca între prietene și au dezvăluit o serie de secrete din viața privată. Românca a mărturisit că și-ar dori trei copiii, dar și faptul că este un anti-talent atunci când vine vorba de muzică. Ascultă orice gen, cu excepția unuia, care i se pare prea mult pentru ea.

”Sunt total nepricepută la cântat! Nu cânt nici măcar atunci când sunt singură, așa că nu îți imagina că o voi face acum. Dar ascult muzică, aproape toate genurile, în afară de rock”, a spus Simona Halep. Barbara Schett a fost uimită de afirmația româncei: ”Pe bune? Mulți oameni ascultă Bon Jovi sau alte formații hard rock”. Halep și-a explicat afirmația: ”Nu, e prea mult pentru mine! Îmi place însă muzica clasică, muzica de petrecere”.

Simona Halep a avut parte de un an extrem de dificil atât profesional, cât și personal

Jucătoarea de tenis profesionist a recunoscut că sezonul acesta nu a fost unul prea grozav, însă acest lucru nu este doar din cauza accidentărilor. Un eveniment nefericit din viața personală i-a afectat extrem de tare evoluția de pe teren. În 2021, Simona Halep s-a căsătorit cu Toni Iuruc, ceea ce este clar un eveniment extrem de fericit, însă a suferit și o pierdere. Mătușa ei s-a stins din viață, eveniment care a epuizat-o emoțional.

„Ei bine… 2021, ai fost hmm, un an greu de descris. Sinceră să fiu, a fost un an incredibil de provocator. Chiar înainte de început, am suferit o durere imensă în inimile noastre, pentru că am pierdut-o pe una dintre rudele noastre foarte apropiate, pe sora tatălui meu, mătuşica mea.

Ea era o persoană puternică, specială şi va fi mereu în inimile noastre. A fost cel mai dificil moment pentru mine şi mi-a luat ceva timp să accept pierderea, dar până la urmă am înţeles că asta este viaţa şi că trebuie să trecem peste durere şi să rămânem puternici.

Am fost epuizată emoţional o perioadă lungă, iar apoi am început să sufăr mici accidentări până când a venit cea mare, accidentarea la gambă, de la Roma. Nu am ştiut cum să gestionez situaţia, pentru că nu m-am mai confruntat cu aşa ceva”, a scris Simona Halep pe contul său de Facebook.