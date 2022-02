Simona Gherghe! Vedeta de la Antena 1 a spus tot. „Treaba asta m-a dat peste cap”

În urmă cu câteva zile, Simona Gherge a aflat că s-a infectat cu virusul păgubaș. La scurt timp după ce a ieșit pozitivă, prezentatoarea a aflat că fiul său are grave probleme de sănătate. Aceasta le-a povestit fanilor pe rețelele de socializare cum reușește să facă față situațiilor dificile.

”Aseară m-am simțit mai bine și am crezut că asta a fost, însă azi-noapte m-a zguduit bine, am niște frisoane ciudate și am dureri puternice de gât, a început un pic și tusea, cam asta e, la mine așa a început, cu durere în gât”, a spus Simona Gherghe. Vedeta a crezut că este o simplă amigdalită.

Faimoasa moderatoare a anunțat că și fiul ei, Vlad, s-a infectat cu Covid-19, deși a încercat să îl ferească de virus. Vedeta a purtat mască de protecție și în casă pentru a se asigura că familia ei nu se îmbolnăvește. Băiețelul are o formă ușoară a bolii și s-a confruntat doar cu tuse.

„Sunt în ziua a patra. Mă simt un pic mai bine, dar moral nu sunt deloc ok. Și Vlad a luat virusul. Aseară am primit rezultatul testului PCR și este pozitiv. El se simte bine, este super energic. Nu pare să aibă simptome, în afară de o tuse pe care o avea oricum de la o răceală recurentă. Recunosc, treaba asta m-a cam dat peste cap.”, a declarat Simona Gherghe pe rețelele de socializare.

Problemele se țin scai de Simona Gherghe

Simona Gherghe se confruntă cu o serie de probleme din cauza virusului COVID-19, dar și cu insomnia. Aceasta le-a povestit fanilor că nu s-a mai odihnit de zile bune. Moderatoarea a declarat că este plină de energie, dar doarme doar 4-5 ore pe noapte. Încă nu a găsit un remediu pentru situația în care se află.

„Azi noapte, cred că a fost prima dată de când am Covid de când am dormit mai bine. Am niște insomnii îngrozitoare și am vorbit cu niște prieteni care au avut virusul. Aparent este un simptom al acestei boli. Eu credeam că este de la stresul meu, să nu se îmbolnăvească cei dragi și așa mai departe. Poate că este și asta, că te gândești, după doi ani în care te-ai vaccinat și ai făcut tot ca să nu te îmbolnăvești, l-ai luat. În fine, cel mai tare mă dau peste cap insomniile. Îmi fac teste zilnice, abia duminică o să fac un PCR.”, a mai povestit prezentatoarea de la Mireasa.