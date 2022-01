S-a aruncat adevărata bombă! Experții în sănătate recunosc, în sfârșit, că măștile controlează oamenii, nu virușii. VIDEO

Analistul medical: Aceste măști de protecție și mandatele care le însoțesc nu au vizat niciodată controlul unui virus. Întotdeauna au fost despre controlul oamenilor. Am fost cenzurați, am fost demonizați, batjocoriți și numiți ucigași… toate pentru păcatul de a ignora teatrul cu privire la inutilitatea măștilor și de a îndrăzni să ne arătăm jumătatea inferioară a fețelor în public.

Şi continuă: Este remarcabil să auzim că experții recunosc acum că măștile necesare în atâtea unități nu împiedică răspândirea vreunui virus.

„Măștile din pânză nu sunt potrivite pentru această pandemie. Nu este potrivită pentru Omicron, nici pentru Delta, Alfa sau pentru oricare dintre variantele anterioare, pentru că avem de-a face cu ceva care este în aer”, a spus Wen. „Nu purtați o mască de pânză”, a spus ea, mergând până acolo încât le-a numit puțin mai mult decât „decorări faciale”.

Nu este doar un cap limpede pentru CNN. Într-o scrisoare adresată personalului Capitol Hill, medicul ar fi anunțat sfârșitul măștilor chirurgicale albastre şi măștilor din pânză, spunând că acum trebuie purtate „măștile protectoare KN95 sau N95”.

