AUR trece Oceanul. George Simion deschide sediu la Washington, în primăvară

Liderul AUR, George Simion, a declarat joi, despre momentul în care a tăiat un tort în forma Groenlandei, glazurat cu steagul SUA, că nu a încurajat ocuparea niciunui teritoriu al Uniunii Europene. „Când ești la Roma, te comporți ca romanii. Calea noastră este alături de Statele Unite. N-am adus eu tortul”, a spus acesta, la o emisiune.

„Când ești la Roma, te comporți ca romanii. Calea noastră este alături de Statele Unite. N-am adus eu tortul. Dacă aduceam ceva din România, poate aduceam sarmalele. Recepția a fost una în spirit de glumă. Serveam băuturi cu «rare earth minerals», totul a fost în spirit de glumă”, a explicat acesta.

El a adăugat: „România e pe nicăieri. Noi trebuie să avem o voce în Statele Unite. A mai încercat ministrul Energiei să deschidă o ușă, doar că biletul este foarte scump, 10 miliarde de euro”.

While Romania's official position is aligned with the EU, George Simion, the leader of the Romanian pro-Russian extremist party AUR, is in the US cutting a cake shaped like Greenland alongside members of the US Congress aligned with MAGA. His political career is over. pic.twitter.com/P8aDAwY6Xe — PaulC (@PaulConRO) January 21, 2026

Liderul AUR a oferit explicații și în legătură cu raportul privind anularea alegerilor, pe care l-a prezentat în Statele Unite. „România din păcate, ca țară, nu beneficiază de contactele pe care vecinii noștri din Ungaria le are acolo. Raportul l-am prezentat tuturor think tank-urilor cu care ne-am întâlnit, l-am lăsat tuturor congresmenilor cu care ne-am văzut, și democrați, și republicani”, a afirmat acesta.

De asemenea, Simion consideră că rezultatele turului doi al alegerilor prezidențiale din luna mai 2025 au fost fraudate.

„La ultimele alegeri am fost furat. Rezultatele numărătorii noastre paralele erau la linie cu exit-pollul prezentat de Avangarde. Eu cred că Nicușor Dan nici măcar nu a intrat în turul 2. Iohannis și Băsescu au ieșit președinți cu mai puține voturi decât am avut noi. Eu vin în fața românilor și le spun: «Vedeți că ați fost mințiți»”, a mai spus acesta.

Simion a susținut că formațiunea sa a încercat să conteste rezultatele, dar nu a primit acces la datele solicitate.

„Noi eram pregătiți să contestăm numărătoarea. Unde a fost buba – și contestăm în continuare – am cerut acces la cei 3 milioane de votanți pe liste suplimentare. AEP ne-a trimis la BEC, BEC la AEP. Nu au votat 11 milioane de români, mai departe e o chestiune care ține de soft. Nu au fost atâția votanți. Mi s-a prăbușit lumea, ne gândeam cum facem cu Administrația Prezidențială, cu numirea unui Guvern. Eram convins că vom câștiga”, a mai afirmat acesta.

Liderul AUR a legat actuala situație politică din țară de decizii recente de politică externă. „Unul din motivele pentru care Nicușor Dan a devenit președinte este semnarea acordului Mercosur. Nicușor și Bolojan au impus acest vot al României și PSD se face că protestează. Este un vot trădător”, a spus acesta.

Totodată, el a afirmat că au existat presiuni externe legate de vizita sa în SUA. „S-au făcut presiuni uriașe să nu fiu primit la Departamentul de Stat, la firmele de lobby evreiesti. Muraru, Ioanid au sunat să nu mă primească Rubio, că aș fi antisemit și alte bazaconii”, a explicat Simion.

Liderul AUR a anunțat, de asemenea, că va deschide un sediu AUR la Washington. „În primăvară îl vom deschide, vom merge săptămânal acolo”, a spus acesta.

Simion a afirmat că cele opt luni de mandat ale lui Nicușor Dan au fost, în opinia sa, foarte „groaznice”. „Noi avem semnăturile necesare pentru suspendarea lui, adică AUR a făcut toate demersurile în aceste luni ca să încercăm asta. O să facem în continuare acest lucru. Repet, ori iese PSD-ul, ori se întâmplă ceva la nivel mondial, apoi o să meargă lucrurile de la sine”, a explicat acesta.

„Nu mă așteptam să fie un eșec atât de lamentabil. Omul nici nu taie, dar și sărăcește România”, a mai spus Simion, despre premierul Ilie Bolojan.