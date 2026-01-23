Bolojan, despre momentul în care Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei: Fiecare om politic face ceea ce consideră

Premierul Ilie Bolojan a declarat, despre gestul liderului AUR, George Simion, care a tăiat un tort în forma Groenlandei, glazurat cu steagul SUA, că acesta nu reprezintă cea mai importantă problemă a României. „Fiecare om politic răspunde pentru ceea ce face”, a afirmat acesta, la un post TV.

Șeful Guvernului a vorbit, vineri seară, despre gestul lui Simion, care a tăiat un tort în forma Groenlandei, glazurat cu steagul SUA.

„Fiecare om politic face ceea ce consideră (...) Fiecare om politic răspunde pentru ceea ce face. Eu am spus şi în prima parte a zilei, cred că trebuie să ne gândim, ca români, dacă cineva ar fi făcut un gest legat de harta României, dacă s-ar fi simţit bine, gândindu-ne la situaţii în care România a avut probleme teritoriale, să nu uităm ce s-a întâmplat înainte de Al Doilea Război Mondial şi aşa mai departe”, a explicat acesta, la Digi 24.

Întrebat dacă Simion va fi „anchetat” de Parlamentul României după acest gest, premierul a spus că nu consideră că este vorba despre un fapt de natură penală.

„Încerc să fiu un obiectiv. Nu cred că este un gest care are o conotaţie de natură penală sau de altă natură. Dar, sigur, în plan parlamentar, ştiţi de foarte multe ori se fac comisii de anchetă, se face politică. Nu cred că asta este problema României astăzi”, a declarat Bolojan.

Președintele AUR a tăiat un tort în forma Groenlandei, acoperit cu steagul american, în timpul unei vizite în SUA. Imaginile au apărut pe canalele media ale unor oficiali americani, evenimentul marcând un an de mandat al președintelui Donald Trump.

Vicepreședintele Parlamentului European, europarlamentarul independent Nicu Ștefănuță, a criticat dur gestul lui Simion, afirmând: „Să-ţi stea în gât tortul ăla!”.