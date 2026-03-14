Gigi Becali râde de George Simion: Dacă sunteți suveraniști, păziți-vă singuri

Omul de afaceri Gigi Becali l-a criticat pe George Simion, liderul AUR, după scandalul de joi din Parlament, provocat de discuțiile privind dislocarea de trupe americane în România. „Bă dacă sunteți suveraniști păziți-vă singuri. Nu mai cereți bani din Europa”, a spus acesta, la un post TV.

Dezbaterile din Parlament privind solicitarea SUA de a trimite forțe și echipamente militare în România au provocat tensiuni. Liderul AUR, George Simion, a afirmat că România se comportă ca o „slugă”, după ce autoritățile au acceptat trimiterea de armament și trupe americane pe teritoriul țării.

Totuși, Gigi Becali a afirmat că România ar trebui să fie recunoscătoare pentru faptul că Statele Unite au solicitat sprijinul țării.

Omul de afaceri a declarat că ar da mâna cu Donald Trump doar dacă ar exista un interes pentru țară.

„Bă...daca esti suveranist stai mă acasă nu mai merge să dai mâna cu oamenii. Ei merg doar să dea mâna cu Trump. Și cu Ucraina. Îi ajutăm, asta este. Dacă le dăm un miliard, dar scoatem 5 miliarde din Europa este bine. Trebuie să avem înțelepciune”, a mai spus patronul FCSB.

Becali a declarat că nu a citit documentul secret trimis din SUA, deoarece ar fi trebuit să meargă la o comisie. El a menționat însă că a votat la fel „ca puterea”.

„Eu nu am mai citit documentul din SUA. Am zis ce rost are, dacă americanii ne cer favorul. Să ne mândrim și să mulțumim. Eu am zis votez fără să citesc nimic. Trebuia să merg la comisie că era secret și se citea doar acolo. Am zis că eu votez ce votează puterea. Nu putem să le punem bețe în roate, chiar și lui Bolojan, pe care nu l-am simpatizat niciodată, dar el scoate acum castanele din foc cu mâna lui”, a mai spus acesta.