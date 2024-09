EVZ Special Silviu Predoiu, fost prim-adjunct al directorului SIE, candidat la prezidențiale. Cum a intrat în lumea spionajului. Video







O nouă ediție a podcastului „Hai Live” moderată de jurnalistul Robert Turcescu a fost difuzată pe canalul de YouTube „Hai România”, în data de 11 septembrie. Prezenți la discuție au fost și jurnaliștii Dan Andronic și Mirel Curea, dar și fostul prim-adjunct al directorului Serviciului de Informații Externe (SIE), Silviu Predoiu. Cei patru au abordat mai multe subiecte. Unul dintre acestea s-a axat pe parcursul academic al candidatului la prezidențiale, dar și pe cum a ajuns acesta să intre în lumea spionajului.

Pentru început, Silviu Predoiu a fost întrebat de către jurnalistul Dan Andronic despre nota pe care a obținut-o la examenul de Bacalaureat. Conform acestuia, el a primit o nouă în jur de 8, mai exact 7,80.

Un examen mai puțin important

Silviu Predoiu, fostul prim-adjunct al directorului SIE, a subliniat că „pe timpul” său importante erau două examene.

„Era examenul de intrare la liceu și examenul de intrare la facultate”, a declarat el. A mai subliniat și că în acel moment nu exista examen de treaptă, și că el a făcut parte dintr-o promoție de dinaintea implementării acestui sistem.

„Se dădea un examen foarte serios la intrarea la liceu. Nu exista treapta întâi sau treapta a doua, exista numai un examen. Un examen foarte serios: matematică, fizică și română. Era cu examinare scrisă și orală. Important era examenul de intrare la facultate, pentru cine avea această ambiție. Într-un fel ciudat, Bacalaureatul era important să îl iei. Pentru că testarea era la intrarea la facultate”, a mai explicat Silviu Predoiu.

Dan Andronic i-a adresat mai apoi o întrebare legată de studiile pe care a ales să le urmeze după absolvirea liceului.

„Am dat la Geologie. Erau șapte pe loc atunci când am dat eu. Examenul era compus din matematică și fizică, pentru acestea am învățat. Geografie era o secție, pentru că se numea Facultatea de Geografie și Geologie, iar eu am dat la secția de Geologie”, a mai spus fostul prim-adjunct al directorului SIE.

Geologia, o facultate bine văzută

Un alt aspect pe care l-a mai subliniat Silviu Predoiu a fost acela că existau suficiente locuri la Facultatea de Geologie la acea vreme și că era foarte bine văzută, spre deosebire de Geografie.

De asemenea, și jurnalistul Mirel Curea a întărit ideea ca Geologia era un vis pentru foarte mulți băieți, dar că foarte puțini se încumetau să o aleagă. Asta pentru că se intra crâncen de greu la această facultate.

„Pentru că în negura aceea pe care o trăiam atunci erau câteva meserii care erau niște oaze de libertate: Geologia, Geodezia, Institutul de Petrol și Gaze. Trăiai liber, după cum a spus și domnul general, nu aveai treabă cu condica. Era o viață mai încărcată de romantism, de boemie. Dar era o facultate unde se intra îngrozitor de greu”, a mai evidențiat Mirel Curea.

Profesorul Emil Constantinescu

În cadrul discuției despre Facultatea de Geologie, Dan Andronic l-a întrebat pe Silviu Predoiu dacă l-a avut profesor pe Emil Constantinescu, cel care a ocupat funcția de Președinte al României între anii 1996 și 2000. Fostul prim-adjunct al directorului SIE a confirmat că acesta i-a fost profesor.

„L-am avut profesor pe Emil Constantinescu. Era un profesor plăcut. Îi plăcea să mențină, cel puțin, o aparență de apropiere față de studenți, deși avea niște limite foarte clare. Și dacă depășeai limita te taxa imediat. Dar aparența era de foarte mare deschidere. Era un profesor bun, un profesor apreciat”, a mai spus Silviu Predoiu.

Intrarea în lumea spionajului

Mai apoi, jurnaliștii Dan Andronic și Robert Turcescu l-au întrebat pe fostul spion cum a făcut saltul de la geologie la spionaj și cum a intrat în această lume. Silviu Predoiu a explicat că la acea vreme nu se depunea o cerere nicăieri, ca acum.

„Pe atunci erai punctat și căutat și întrebat, pe criteriile pe care le aveau ei atunci. Eu am fost contactat când lucram la o exploatare minieră pe uraniu. Și mi s-a propus o recrutare pe un profil”, a mai spus fostul prim-adjunct al directorului SIE.

Dan Andronic a subliniat că la acea vreme Securitatea era un total și că și DIE făcea parte tot din cadrul Securității, fapt confirmat și de Silviu Predoiu. Mai apoi, jurnalistul l-a întrebat pe fostul șef al SIE dacă la acea vreme a fost contactat de cei de la intern sau de alții.

„Nu am știut niciodată cine este. Ulterior am știut că au fost de la Serviciul Extern. Dar l-a momentul respectiv s-a vorbit despre un tânăr inginer care profesează foarte bine. Eram tânăr și lucram într-o zonă minieră. Miner e o meserie grea, aceștia au făcut foarte multe eforturi și sunt oameni învățați cu greul. Și mi s-a spus că m-am impus foarte bine și că este interesant modul în care am reușit să construiesc la vârsta mea o relație cu aceștia. M-au întrebat dacă m-ar interesa o profesie care este legată de ceea ce am învățat, de protejarea secretului, de apărarea intereselor. Aveam 25 de ani atunci”, a explicat Silviu Predoiu.

O propunere interesantă

Jurnalistul Dan Andronic l-a mai întrebat atunci pe invitatul din cadrul podcastului dacă propunerea nu l-a speriat. Însă, Silviu Predoiu a declarat că i s-a părut interesant.

„Acum, am crescut cu cărțile Rodica Ojog-Brașoveanu, lui Nicolae Tăutu, polițiste. Am crescut cu romane de spionaj, care erau bune, ca toate romanele. Eu am visat în copilărie. Jocurile erau de-a Poliția, de-a Miliția. Și visezi. Și atunci când vine cineva la un moment dat să îți spună <<Ar fi interesant, e meseria dumneavoastră>>. Au avut grijă să nu facă vreo trimitere către politic, era o strategie, ulterior am constatat. Mi s-a părut că mă apropii de visele copilăriei”, a explicat Silviu Predoiu.

Dan Andronic a mai precizat și că se făcea un plan de recrutare, care se discuta cu șeful de birou și cu șeful unității. Fostul prim-adjunct al directorului SIE a mai precizat că mai exista un pas.

„Te căutau, te întrebau, te tatonau și după plecau. Și ți se spunea <<Ar fi bine să nu vorbiți cu nimeni>>. Și după nu te mai căuta nimeni o perioadă lungă. Tu te așteptai ca a doua zi să se întâmple ceva. Nu te căutau nici a doua zi, nici peste două săptămâni, nici peste trei săptămâni. Lăsau să vadă. Te duci, vorbești, începi să bați câmpii pe ici, pe colo. După cu revenit. Au început cu testări, testare de limbă. Și mă gândeam <<Pentru ce îmi cere testare de limbă?>>. Testare de limba engleză, cultură generală, abilități. Toate făcute la intervale de timp destul de aerisite. Abia la sfârșit mi s-a zis <<Bine ați venit în Școala de Spionaj, singura instituție de spionaj a României>>”, a încheiat Silviu Predoiu.

Prima misiune

Ulterior, jurnalistul Dan Andronic l-a întrebat pe fostul prim-adjunct al directorului SIE care a fost prima sa misiune de spionaj pe care a avut-o. Acesta a răspuns că au fost două misiuni temporare, înainte de a pleca în misiunea de lungă durată din Nigeria, care este făcută publică.

Ediția integrală a podcastului „Hai Live” cu Turcescu din data de 11 septembrie 2024 poate fi vizionată aici.