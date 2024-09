Politica Afacerea Ciolacu-Bacalaureat, la final. Ce a comunicat liceul din Buzău







București. Întrebat recent despre nota pe care a obținut-o la examenul de Bacalaureat, Marcel Ciolacu a menționat că nu își mai amintește detaliile, dar a promis că o va dezvălui în curând.

Între timp, jurnaliștii de la știripesurse.ro au obținut documentul, iar din câte se poate vedea, nota premierului nu e deloc mare.

Marcel Ciolacu a luat Bacalaureatul cu nota 7

Inspectoratul Școlar Județean a comunicat că diploma de bacalaureat a lui Marcel Ciolacu, candidatul PSD la alegerile prezidențiale, a fost emisă pe 3 iulie 1986, iar media de promovare a fost de 7,03.

„Colegiul Național 'Mihai Eminescu' Buzău ne-a pus la dispoziție următoarele informații referitoare la diploma de bacalaureat a dlui Marcel Ciolacu:

Seria D Nr.18039/456. Diploma de bacalaureat a fost eliberată la data de 03.07.1986. Media de promovare a examenului de bacalaureat - 7.03.

Datele au fost preluate de pe cotorul diplomei de bacalaureat care se află în arhiva Colegiului Național Mihai Eminescu din Buzău”, se arată în răspunsul transmis pe sursa citată, de ISJ Buzău.

Premierul a susținut inițial că nu își amintește media

Întrebat despre nota cu care a trecut examenul maturității, Marcel Ciolacu a spus că nu își amintește, dar e o notă „suficient de bună”.

„Şi licenţa am luat-o cu aproape nouă, şi Bacalaureatul. Am luat Bacalaureatul imediat cum am terminat liceul, nu am luat la facultate, m-am dus în armată, cum am terminat armata m-am dus şi am muncit.

E deja jignitor ce se întâmplă în această perioadă. Sunt om la fel ca şi dumneavoastră, nu am furat, nu am dat la nimeni în cap, am chiulit de la şcoală ca fiecare dintre noi, am terminat liceul la timpul potrivit”, a spus prim-ministrul.

Marcel Ciolacu și-a căutat ulterior diploma

Într-un videoclip postat pe TikTok, Marcel Ciolacu a explicat că a dat Bacalaureatul acum 38 de ani, motiv pentru care nu își amintea imediat media obținută.

El s-a arătat deranjat de știrile din presă privind lipsa sa de cunoștințe despre nota finală și a glumit că speră să nu fie întrebat nici despre culoarea pixului cu care a scris.

„Normal că m-am apucat în toate documentele să caut toate diplomele, să închidem acest circ care la început l-am crezut că este unul într-o limită normală.

Bacalaureatul l-am susținut acum 38 de ani, când am terminat liceul, l-am luat cu media 7.03. Iar dacă tot am căutat, am şi diploma de licenţă de la facultate, unde am susţinut examenul şi am luat media nouă”, a adăugat Marcel Ciolacu.