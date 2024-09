Ciolacu: Nu e obligatoriu ca PSD să aibă funcția de premier

București. Marcel Ciolacu, președintele PSD, susține că partidul său se va clasa pe primul loc la alegerile parlamentare. Cu toate acestea, spune, nu este obligatoriu ca social-democrații său dea și viitorul premier.

După alegerile din 2020, PSD i-a reproșat, permanent, președintelui Klaus Iohannis că nu le-a acordat funcția de premier. Ei reclamau că trebuia să li se încredințeze formarea guvernului, dat fiind că au obținut cele mai multe voturi.

Președintele PSD este convins că partidul său va obține cele mai multe voturi la alegerile parlamentare. Cu toate acestea, spune Marcel Ciolacu, acest lucru nu înseamnă că social-democrații vor câștiga scrutinul. În opinia sa, pentru a câștiga este nevoie ca o formațiune să obțină minim 50% din voturi.

„PSD va face parte din viitoarea coaliţie de guvernare. Votul românului îl respecţi. Am spus că următorii ani, pentru România, sunt cei mai importanţi ani de dezvoltareşi eu îmi doresc ca în următorii ani să intrăm într-o logică de a depăşi ura”, a declarat Marcel Ciolacu.

Președintele social-democrat spune că puterea va trebui împărțită, dat fiind că nici un partid nu va obține 50%, procentul necesar pentru a guverna singur. El s-a arătat convins, însă, că PSD va fi pe primul loc.

„Am venit cu o explicaţie clară că puterea, la ora actuală, va trebui împărţită. Vor decide românii cum. Eu în acest moment consider că PSD nu va câştiga alegerile, ca să câştigi alegerile îţi trebuiesc 50 la sută, dar va ieşi primul în competiţia cu celelalte partide. Cum a ieşit şi la locale şi la ultimele 4 rânduri de alegeri”, a declarat președintele PSD.

În acest context, spune el, chiar dacă PSD va intra la guvernare, nu va implica automat că va da și premierul, susține Marcel Ciolacu. Este o schimbare totală față de ceea ce afirmau social-democrații anterior. După 2020, liderii social-democrați au afirmat că partidul cu cele mai multe voturi trebuie să dea premierul. La rândul său acesta va negocia formarea guvernului și învestirea sa în parlament.

„Asta nu înseamnă că automat PSD va da şi viitorul prim-ministru. Automat, PSD va fi la guvernare, fiindcă aceasta a fost voinţa românilor. Am venit foarte clar că puterea trebuie împărţită. Mi-am asumat acest lucru în faţa colegilor mei. Îmi asum lucruri, fiindcă aşa gândesc. Puterea, am văzut când a fost în mâna unui singur om, am văzut când un om a avut ambiţiasă aibă guvernul său, unde s-a ajuns. L-a avut şi s-a ajuns praful”, a mai spus Marcel Ciolacu.