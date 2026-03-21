Silviu Mănăstire: Bolojan, legat de rețeaua Soroș prin intermediul lui Coldea

Ilie Bolojan are susținere puternică din mai multe zone de putere. La podcastul realizat, vineri, pentru evz.ro, Dan Andronic l-a avut invitat pe Silviu Mănăstire, jurnalist și politician. Premierul României a fost analizat prin prisma jocurilor de culise de care nu este străin. Fapt demonstrat în primul rând de funcția pe care a ajuns să o ocupe. După ce, de-a lungul timpului a fost secretar general al Guvernului, primar la Oradea, președinte interimar al țării și acum șef al Executivului.

Cine sunt oamenii din spatele lui Bolojan și cum a ajuns la București. Silviu Mănăstire a afirmat că premierul nu se simte bine în Capitală și urăște jocurile de culise de la kilometrul zero al puterii. „El disprețuiește Bucureștiul. Și toată fauna asta a Bucureștiului, care este o faună politică.”

„Da, dar uite că nu vrea să plece de la București”, a remarcat Dan Andronic. Invitatul său a explicat ce motivație are Bolojan. „Păi nu vrea pentru că aici e altă chestie. El a ajuns la ideea că are o misiune oarecum mesianică. Mai e și Uniunea Salvați România. Toți vor să te salveze, dar nimeni nu te întreabă dacă vrei să fii salvat. Te salvează cu forța. Asta este Ilie Bolojan, care consideră el că are un fel de misiune.

Avantajul lui este că îl țin foarte bine în brațe cei de la Bruxelles și cei care finanțează România. JP Morgan și marile bănci de investiții sunt foarte încântați de Bolojan.”

Întrebat dacă premierul face parte din rețeaua lui George Soros, Mănăstire a explicat cu detalii. „N-a fost inițial, dar a ajuns. A ajuns. Și filiera este prin Coldea. Este o relație reală și a fost intermediată, o știu asta din PNL, de Gheorghe Falcă. Presupusul pupil al lui Florian Coldea, care este tot din județul Arad.

Deci, Florian Coldea este foarte, foarte influent în Partidul Național Liberal. A fost și când era Ludovic Orban șef, că până la urmă Ludovic Orban, cu toate păcatele lui, așa a scăpat de necazurile pe care le avea. Domnul Coldea te ajută, dar după aceea îți cere. Așa e viața.”

Mănăstire a mai detaliat și cum a ajuns Bolojan în cercurile înalte ale politicii. „Bolojan a fost adus în rețeaua asta pentru că el era din cercurile înalte ale politicii. Cu Vasile Blaga nu se înțelegea. Era cu Seculici, Falcă, băieții de la Arad. Erau băieții lui Băsescu, dar erau și ai lui Coldea. Ei l-au preluat pe Bolojan.”

Bineînțeles, ascensiunea lui Bolojan a fost aranjată câțiva ani, după cum spune invitatul emisiunii. „Ilie a fost pregătit de vreo 3-4 ani înainte să ajungă președintele PNL. Tot se vorbea despre Ilie. Ce n-am înțeles, apropo că suntem la dezvăluit, ce n-am înțeles la momentul respectiv, pentru că am stat în noaptea aia lângă Nicolae Ciucă, de ce a aruncat prosopul Nicolae Ciucă și i-a predat partidul lui Ilie Bolojan?

Statutul partidului nu prevedea ca un băiat de pe stradă, că asta era Ilie Bolojan, era președintele Consiliului Județean Bihor și nu avea nicio funcție de conducere în partid. Era Ilie de la Oradea. De ce a fost nevoie ca Nicolae Ciucă să-l sune la 3 dimineața și să se vadă a doua zi cu Ilie Bolojan la Senat, că el era președintele Senatului, și să-i predea partidul. Pentru că statutul spunea altceva. Conducerea partidului era asimilată.”